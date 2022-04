Στον τρίτο αγώνα του κορυφαίου μηχανοκίνητου σπορ σε δύο τροχούς γράφτηκε ιστορία, με έναν νέο αναβάτη να γεύεται την αίσθηση του θριάμβου.

Ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μας απέδειξε για ακόμα μία φορά πως χαρίζει τις ομορφότερες και συγκινητικότερες ιστορίες. Η αρχή έγινε στο Grand Prix Κατάρ, όπου η Gresini Racing, στην επιστροφή της στο πρωτάθλημα, πήρε τη νίκη κόντρα σε όλα τα προγνωστικά με τον Ενέα Μπαστιανίνι.

Στον τρίτο αγώνα της σεζόν που πραγματοποιήθηκε στην πίστα Τέρμας Ντε Ρίο Χόντο της Αργεντινής, είδαμε ακόμα έναν αγώνα βγαλμένο από παραμύθι. Έπειτα από χρόνια δυσκολιών, κακής αγωνιστικής φόρμας, υστέρησης σε απόδοση κινητήρα και μοτοσικλέτας, η εξιλέωση για την Aprilia και τον Αλέις Εσπαργκαρό ήρθε, με τον Ισπανό να κερδίζει τον αγώνα. Για να τα καταφέρει, έπρεπε να παλέψει σκληρά με τον Χόρχε Μαρτίν της Pramac Racing και χρειάστηκε τρεις προσπάθειες ώστε να ανέβει στην κορυφή και να πάρει τη νίκη.

A Sunday Aprilia will never forget! 🙌



From the lowest lows to the highest high! @AleixEspargaro and Aprilia are premier class winners! 🏆#ArgentinaGP 🇦🇷 pic.twitter.com/CEpvuO0otD