Ο δεύτερος αγώνας της Formula 1 για το 2022 έχει έναν άγνωστο παρονομαστή και αυτός είναι η στρατηγική που θα ακολουθήσουν ομάδες και οδηγοί.

Λίγες ώρες απέμειναν για την έναρξη του GP Σαουδικής Αραβίας στην πίστα της Τζέντα. Όλο το αγωνιστικό τριήμερο είναι από τα πιο παράξενα των τελευταίων ετών, καθώς η διεξαγωγή του τέθηκε σε κίνδυνο. Την Παρασκευή υπήρξε πυραυλική επίθεση κοντά στην πίστα, με τους οδηγούς μετά το FP2 να εξετάζουν το ενδεχόμενο να μποϊκοτάρουν τον αγώνα. Όμως έπειτα από εγγυήσεις που έλαβαν σε συνδυασμό με τριήμερη ανακωχή από τους αντάρτες Χούθι, αποφάσισαν να συνεχίσουν κανονικά το Grand Prix.

Οι εκπλήξεις συνεχίστηκαν το Σάββατο στις κατατακτήριες με τον Σέρτζιο Πέρεζ της Red Bull Racing να κατακτά την πρώτη του pole position μπροστά από τις δύο Ferrari. Επιπλέον αυτή ήταν η πρώτη φορά από το 2017 που ο Λιούις Χάμιλτον έμεινε εκτός από το Q1, ενώ ο Μικ Σουμάχερ είχε ένα πολύ άσχημο ατύχημα που τον έστειλε στο νοσοκομείο.

Στον αγώνα θα αγωνιστούν συνολικά 19 μονοθέσια, καθώς η Haas επέλεξε να αποσύρει τη συμμετοχή του Γερμανού, παρά το γεγονός πως από το βράδυ του Σαββάτου πήρε εξιτήριο. Παρά το γεγονός αυτό τα αποτελέσματα των κατατακτήριων δοκιμών, μας προϊδεάζουν για μία μεγάλη μάχη.

Σύμφωνα με τον επίσημο προμηθευτή ελαστικών της Formula 1, την Pirelli, από τις Ferrari και Red Bull Racing μόνο ο Κάρλος Σάινθ έχει διαθέσιμο ένα φρέσκο σετ της μαλακής γόμας ελαστικών. Αυτή είναι η μόνη διαφορά που μπορεί να παίξει ρόλο στον αγώνα, μιας και οι τέσσερις έχουν δύο φρέσκα σετ της μέσης γόμας και από ένα της σκληρής γόμας. Ο Λιούις Χάμιλτον που εκκινεί εκτός 10άδας έχει δύο φρέσκα σετ της μαλακής γόμας και από ένα της μέσης και της σκληρής, κάτι που μπορεί να τον οδηγήσει στο να ακολουθήσει διαφορετική στρατηγική.

It’s race day! 🏁



These are the race tyre sets the #Fit4F1 drivers have to choose from. Next up: the strategies…#F1 #Formula1 #SaudiArabiaGP 🇸🇦 #Pirelli #Pirelli150 pic.twitter.com/4LhlB51nN6