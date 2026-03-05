Σοκαριστική αποκάλυψη από τον Άντριαν Νιούι ότι οι κραδασμοί της μονάδας ισχύος απειλούν με μόνιμη νευρική βλάβη τα χέρια των οδηγών της Aston Martin.

Οι αποκαλύψεις του επικεφαλής και τεχνικού διευθυντή της Aston Martin, Άντριαν Νιούι, ενόψει του Grand Prix της Αυστραλίας σοκάρουν τον κόσμο της Formula 1. Το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η νέα συνεργασία της ομάδας με τη Honda δεν είναι απλώς τεχνικό, αλλά έχει και πιο σοβαρές -ιατρικές ακόμα- διαστάσεις: οι κραδασμοί της μονάδας ισχύος είναι τόσο ακραίοι, που μεταφέρονται απευθείας στο τιμόνι και από εκεί στα δάχτυλα των οδηγών, προκαλώντας κίνδυνο για μόνιμη νευρολογική βλάβη.

Ο Φερνάντο Αλόνσο και ο Λανς Στρολ βρίσκονται αντιμέτωποι με μια πρωτόγνωρη κατάσταση. Ο Ισπανός πρωταθλητής δήλωσε πως δεν μπορεί να οδηγήσει για πάνω από 25 συνεχόμενους γύρους χωρίς να ρισκάρει την υγεία των χεριών του, ενώ η κατάσταση για τον Λανς Στρολ είναι ακόμα πιο κρίσιμη, καθώς το δικό του όριο αντοχής φτάνει μόλις στους 15 γύρους.

Η ωμή παραδοχή του Άντριαν Νιούι

Ο κορυφαίος σχεδιαστής της F1, Άντριαν Νιούι, εξήγησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια τη φύση του προβλήματος: «Αυτό που είναι σημαντικό να θυμόμαστε είναι ότι η μονάδα ισχύος είναι η πηγή της δόνησης, είναι ο ενισχυτής. Το σασί είναι, σε αυτό το σενάριο, ο δέκτης. Ένα σασί από ανθρακονήματα είναι μια φυσικά δύσκαμπτη δομή με πολύ μικρή απόσβεση, επομένως στη μετάδοση αυτού του κραδασμού στο σασί, δεν έχουμε σημειώσει καμία πρόοδο».

Συνεχίζοντας, ο Άντριαν Νιούι αποκάλυψε το μέγεθος της απειλής για τους δύο οδηγούς: «Αυτή η δόνηση προκαλεί μερικά προβλήματα αξιοπιστίας, καθρέφτες που πέφτουν και όλα αυτά τα πράγματα, τα οποία πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Αλλά το πολύ πιο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι η δόνηση μεταδίδεται τελικά στα δάχτυλα του οδηγού. Έτσι, ο Φερνάντο (Αλόνσο) έχει την αίσθηση ότι δεν μπορεί να κάνει περισσότερους από 25 γύρους διαδοχικά πριν κινδυνεύσει με μόνιμη νευρική βλάβη στα χέρια του. Ο Λανς (Στρολ) είναι της άποψης ότι δεν μπορεί να κάνει περισσότερους από 15 γύρους πριν από αυτό το όριο».

Το αδιέξοδο με τη Honda

Η κατάσταση είναι τόσο απογοητευτική, που η Aston Martin έφτασε στην Αυστραλία προετοιμασμένη για το χειρότερο σενάριο: να αποσύρει και τα δύο μονοθέσια κατά τη διάρκεια του αγώνα. «Θα πρέπει να είμαστε πολύ περιορισμένοι στο πόσους γύρους θα κάνουμε στον αγώνα μέχρι να φτάσουμε στην πηγή της δόνησης και να τις βελτιώσουμε», συμπλήρωσε ο Άντριαν Νιούι, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπάρχει σαφές χρονοδιάγραμμα για τη λύση του προβλήματος.

Από την πλευρά της, η Honda, μέσω του προέδρου του HRC, Κότζι Γουατανάμπε, παραδέχτηκε: «Δυστυχώς δεν έχουμε καταφέρει ακόμη να λειτουργήσουμε τη μονάδα ισχύος στις μέγιστες στροφές. Είναι πολύ νωρίς για να πούμε ποια είναι η απόδοση ακόμα». Αυτή η αδυναμία οδηγεί σε έναν φαύλο κύκλο, καθώς οι οδηγοί εξαντλούν την ηλεκτρική ενέργεια της μπαταρίας για να καλύψουν το κενό ισχύος, με αποτέλεσμα το μονοθέσιο να «μένει» από δυνάμεις στις ευθείες. Προτεραιότητα όλων, ωστόσο, παραμένει η αποφυγή μιας μόνιμης αναπηρίας για τους Φερνάντο Αλόνσο και Λανς Στρολ.