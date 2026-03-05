Geely Starray EM-i: Δοκιμασία 1.000 χιλιομέτρων στον Αρκτικό Κύκλο

Το εξηλεκτρισμένο SUV της Geely ολοκλήρωσε με επιτυχία μια non-stop διαδρομή σε πολικές θερμοκρασίες, αποδεικνύοντας την αντοχή της τεχνολογίας EM-i.

Η Geely έθεσε σε εφαρμογή μια από τις πιο σκληρές δοκιμασίες για εξηλεκτρισμένα οχήματα, στέλνοντας έναν στόλο έξι μοντέλων της σε μια non-stop διαδρομή 1.000 χιλιομέτρων στη Σουηδία και στη Νορβηγία. Με τελικό προορισμό τον Αρκτικό Ωκεανό και τις θερμοκρασίες να παραμένουν σταθερά υπό το μηδέν, το Geely Starray EM-i -το μοναδικό από τα έξι που διατίθεται ήδη στην Ευρώπη- απέδειξε την αξιοπιστία του συστήματος κίνησής του σε ακραίες πολικές συνθήκες.

Η δοκιμασία δεν αφορούσε μόνο την αντοχή των μηχανικών μερών, αλλά κυρίως τη διαχείριση της ενέργειας και την αποδοτικότητα της μπαταρίας σε περιβάλλον όπου η αυτονομία των περισσότερων ηλεκτρικών οχημάτων δοκιμάζεται σκληρά. Το Starray EM-i κατάφερε να ολοκληρώσει τη διαδρομή χωρίς προβλήματα, επιβεβαιώνοντας ότι η υβριδική τεχνολογία επόμενης γενιάς της Geely μπορεί να ανταπεξέλθει ακόμα και στις πιο αφιλόξενες συνθήκες του παγκόσμιου οδικού δικτύου.

Τεχνολογία EM-i και θερμική απόδοση

Το κλειδί της επιτυχίας σε αυτή την αρκτική πρόκληση βρίσκεται στο προηγμένο plug-in υβριδικό σύστημα EM-i. Ο κινητήρας του Starray διαθέτει την υψηλότερη θερμική απόδοση στον κόσμο (46,5%), γεγονός που επιτρέπει τη βέλτιστη διαχείριση καυσίμου και ηλεκτρικής ενέργειας. Κατά τη διάρκεια της διαδρομής των 1.000 χιλιομέτρων, το σύστημα θέρμανσης και η διαχείριση της μπαταρίας λειτούργησαν υποδειγματικά, διασφαλίζοντας ότι η απόδοση παρέμενε σταθερή παρά το χιόνι και τον παγετό.

Η στρατηγική της Geely να υποβάλλει τα μοντέλα της σε τέτοιου είδους «βασανιστήρια» πριν από την ευρεία διάθεσή τους, στοχεύει στην εξάλειψη κάθε αμφιβολίας των καταναλωτών σχετικά με την αξιοπιστία των NEVs (New Energy Vehicles). Το Starray EM-i, πέρα από τις επιδόσεις του, ανέδειξε και την ποιότητα κατασκευής του, διατηρώντας την άνεση και την ασφάλεια των επιβατών σε ένα περιβάλλον όπου η παραμικρή τεχνική αστοχία θα μπορούσε να αποβεί μοιραία.

