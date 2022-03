Η Haas F1 Team ανακοίνωσε πως ο Γερμανός δεν θα αγωνιστεί στο Grand Prix της Τζέντα.

Ο Μικ Σουμάχερ σόκαρε με το τρομακτικό ατύχημα που είχε κατά τη διάρκεια των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας, δεύτερου γύρου του φετινού παγκοσμίου πρωταθλήματος της Formula 1.

Ο οδηγός της Haas έχασε τον έλεγχο της VF-22 κατά τη διάρκεια του Q2 και κατέληξε στον τοίχο της στροφής 12 της πίστας της Τζέντα. Σε ένα σημείο όπου αναπτύσσονται ταχύτητες της τάξης των 280 χιλιομέτρων/ώρα.

Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.



