O Σαρλ Λεκλέρ της Scuderia Ferrari ήταν ο ταχύτερος οδηγός στην εναρκτήρια περίοδο ελεύθερων δοκιμών της Formula 1 για το 2026 στο Άλμπερτ Παρκ.

Η δράση στο Grand Prix Αυστραλίας, τον πρώτο αγώνα της Formula 1 το 2026 ξεκίνησε με το FP1 διάρκειας 60 λεπτών. Ομάδες και οδηγοί ξεκίνησαν τα προγράμματά τους, με ορισμένους να αντιμετωπίζουν περισσότερα προβλήματα από άλλους.

Για πρώτη φορά στο 2026 οι 22 οδηγοί είχαν τη δυνατότητα να βγουν στην πίστα μαζί σε επίσημη διαδικασία βάζοντας τέλος στην αναμονή του χειμώνα.

Η Ferrari γρήγορη από την αρχή

Ταχύτερος οδηγός στο FP1 του GP Αυστραλίας ήταν ο Σαρλ Λεκλέρ. Ο οδηγός της Scuderia Ferrari στο τέλος της διαδικασίας έγραψε με τη μαλακή γόμα το 1:20,267 και έδωσε στην ιταλική ομάδα την πρωτιά στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών της νέας εποχής της Formula 1. Δεύτερος ήταν ο teammate του, Λιούις Χάμιλτον, ο οποίος ήταν 0,4 δλ μακριά από την κορυφή, κάνοντας πολύ νωρίτερα τον ταχύτερο γύρο του.

Ακολούθησαν οι δύο οδηγοί της Red Bull Racing, με τον Μαξ Φερστάπεν στην 3η θέση και τον Ίσακ Χάτζαρ 4ο. Εντυπωσιακός ήταν ο Άρβιντ Λίντμπλαντ με τη Racing Bulls, o οποίος ήταν στην 5η θέση, κάνοντας πιθανότατα προσομοίωση κατατακτηρίων.

Πού ήταν η Mercedes;

Εμφανής ήταν η απουσία των μονοθεσίων με κινητήρα Mercedes από τις κορυφαίες θέσεις της κατάταξης. Ο Όσκαρ Πιάστι με McLaren Mercedes ήταν στην 6η θέση, 1 δευτερόλεπτο πίσω από τον ταχύτερο Λεκλέρ. Στις θέσεις 7 και 8 ήταν οι οδηγοί της Mercedes-AMG, με τον Τζορτζ Ράσελ να ξεπερνά για 65 χιλιοστά του δευτερολέπτου τον Κίμι Αντονέλι.

Θετική ήταν η εμφάνιση της Audi, η οποία είχε και τους δύο οδηγούς της εντός της πρώτης 10άδας. Θετική ήταν η εμφάνιση της Cadillac, με τον Βάλτερι Μπότας να ξεπερνά τον Πιέρ Γκασλί της Alpine, ενώ συνολικά 21 οδηγοί πήραν κατάταξη.

Προβλήματα για McLaren και Aston Martin

Η παγκόσμια πρωταθλήτρια McLaren Racing, είχε αρκετά προβλήματα στην εναρκτήρια περίοδο δοκιμών. Ο Λάντο Νόρις ήταν 17ος με ελάχιστους γύρους στη διαδικασία λόγω τεχνικού προβλήματος με το κιβώτιο ταχυτήτων. Προβλήματα είχε και ο Όσκαρ Πιάστρι στην αρχή του FP1, τα οποία λύθηκαν σχετικά γρήγορα.

Η Aston Martin ήταν η ομάδα με τους λιγότερους γύρους. Ο Λανς Στρολ έκανε μόνο τρία περάσματα με τον ταχύτερο χρόνο του να είναι 29,5 δλ μακριά από την κορυφή. Ο Φερνάντο Αλόνσο δεν βγήκε ούτε από το γκαράζ του λόγω προβλήματος στον κινητήρα της Honda.

Η συνέχεια του τριημέρου

Η δράση συνεχίζεται στις 07:00 ώρα Ελλάδος με τη δεύτερη περίοδο ελεύθερων δοκιμών. Εκεί θα δούμε τις ομάδες να κάνουν προσομοιώσεις κατατακτήριων και αγώνα.

Αποτελέσματα FP1 GP Αυστραλίας

