Η καταγραφή του ειδικού αισθητήρα που υπήρχε στο μονοθέσιο της Haas όταν αυτό χτύπησε στον τοίχο της πίστας της Τζέντα σοκάρει.

Ο Μικ Σουμάχερ «τρόμαξε» άπαντες όταν κατά τη διάρκεια της δεύτερης περιόδου των κατατακτήριων δοκιμών του Grand Prix της Σαουδικής Αραβίας κατέληξε στον τοίχο της πίστας της Τζέντα.

Ο οδηγός της Haas έχασε τον έλεγχο στη στροφή 12 της σχεδιασμένης από τον Κάρστεν Τίλκε πίστας που αποτελεί το πιο γρήγορο σιρκουί πόλης στο καλεντάρι του μαγικού κόσμου της Formula 1. Σημείο όπου ολοκληρώνεται μία καταιγιστική αλληλουχία στροφών και τα μονοθέσια αναπτύσσουν ταχύτητες που αγγίζουν τα 260 χιλιόμετρα την ώρα.



Mick Schumacher will miss the Saudi Arabian GP after a huge accident in qualifying.



That Mick is physically well after the crash is another reminder of the strength and safety of modern F1 cars for which we are incredibly thankful#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qhLcw0elb7