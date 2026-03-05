Ο Λιούις Χάμιλτον μίλησε για την καινούργια αγωνιστική σεζόν της Formula 1 και τη στιγμή που περιμένει περισσότερο από κάθε άλλη: να οδηγήσει την SF-26 του.

Λίγες ώρες έμειναν μέχρι να βγουν στην πίστα τα μονοθέσια της Formula 1 για τον εναρκτήριο αγώνα της σεζόν. Η κλεψύδρα της αναμονής πλησιάζει στο τέλος της και όλα είναι έτοιμα για να ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

Πολλά είναι τα ερωτήματα που θα απαντηθούν τις επόμενες εβδομάδες, με τις ομάδες να δοκιμάζονται σε πραγματικές συνθήκες με τα μονοθέσια νέας γενιάς. Η ομάδα που θέλει να κάνει ένα νέο ξεκίνημα στη Formula 1 είναι η Scuderia Ferrari. H ιταλική ομάδα είχε ένα κάκιστο 2025, καθώς δεν πήρε καμία νίκη σε Grand Prix και απογοήτευσε με τις εμφανίσεις της.

Capturing Lewis in his element 📸 pic.twitter.com/ZatXC3syZV — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) March 3, 2026

Ο Χάμιλτον ανοίγεται ενόψει 2026

Λίγο πριν την έναρξη της νέας σεζόν, ο Λιούις Χάμιλτον παραχώρησε συνέντευξη στη Corriere della Sera και άνοιξε την καρδιά του. Ο Βρετανός μίλησε για τη Ferrari, τον στόχο του τίτλου, τη σχέση του με τον Σαρλ Λεκλέρ και τη βαθύτερη φιλοσοφία που τον καθοδηγεί στη δεύτερη προσπάθειά του για παγκόσμιο πρωτάθλημα με τα κόκκινα.

Ο 7 φορές παγκόσμιος πρωταθλητής δεν έκρυψε την απογοήτευσή του για την κακή σεζόν που είχε 2025: «Πρόκειται για το να αναλύεις πού βρίσκεσαι, να θέτεις στόχους και να βρίσκεις τον τρόπο να τους πετύχεις. Πέρυσι ο στόχος μου ήταν να κερδίσω το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα με τη Ferrari, αλλά δεν τα κατάφερα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορώ να το πετύχω. Πρέπει να κοιτάς μέσα σου και να παρατηρείς τους ανθρώπους γύρω σου, από τους συνεργάτες σου μέχρι την οικογένειά σου, να μένεις με κίνητρο και να θέτεις δύσκολα ερωτήματα στον εαυτό σου. Κάνω αρκετά; Μπορώ να γίνω καλύτερος; Μπορώ να είμαι πιο ευγενικός; Πώς πρέπει να αλλάξω τις μεθόδους μου; Τη στιγμή που αφήνεις την ευθύνη να σε καταβάλει, κινδυνεύεις να χάσεις όχι μόνο τον εαυτό σου αλλά και τη χαρά. Πρέπει να ξαναβρείς τη χαρά. Όταν παρουσιάσαμε το νέο μονοθέσιο, ένιωσα χαρούμενος σαν παιδί».

Το πάθος να οδηγεί για τη Ferrari είναι κίνητρο

Επιπλέον ο Βρετανός μίλησε για την εμπειρία να οδηγεί για τη Scuderia Ferrari, κάτι που όπως τόνισε κάνουν μόνο δύο άνθρωποι στον πλανήτη: «Μόνο δύο άνθρωποι στον κόσμο οδηγούν Ferrari στη Formula 1 και εγώ είμαι ένας από αυτούς. Ξεκινώ αυτή την “τρελή” αποστολή, εκπροσωπώντας εκατομμύρια ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, προσπαθώντας να απαλλαγώ από ό,τι δεν λειτούργησε. Αυτό που δουλεύει για άλλους οδηγούς δεν δουλεύει για μένα – και το αντίστροφο».

Όσο για τους τιφόζι και το πάθος τους, ο Χάμιλτον μιλά με θαυμασμό: «Η ενσυναίσθησή τους, στις καλές και στις κακές ημέρες, είναι απίστευτη. Δεν μπορούμε να υποσχεθούμε τίποτα, αλλά μια επίσκεψη στα κεντρικά της Ferrari αρκεί για να καταλάβεις την τεράστια προσπάθεια κάθε ανθρώπου εκεί. Η Χρονιά του Αλόγου προσφέρει την ευκαιρία για αναγέννηση και τεχνικά όλοι ξεκινούν από το μηδέν. Δεν υπάρχει τίποτα πιο συναρπαστικό».

Ο Λεκλέρ και το πρότζεκτ της SF-26

Μιλώντας για τον teammate του, Σαρλ Λεκλέρ ο Χάμιλτον τόνισε πως δεν θα επιδιώξει να κυνηγήσει να εδραιωθεί ως ο νούμερο 1 οδηγός στη Ferrari: «Δεν το βλέπω έτσι. Η Ferrari είναι ένα πράγμα: στην Ιταλία και στο εξωτερικό, ο κόσμος την ακολουθεί σαν θρησκεία και την αγαπά σαν τον Πάπα. Ο στόχος μου δεν είναι να διχάσω τους φιλάθλους. Και οι δύο θέλουμε να κερδίσουμε. Προφανώς θα ήθελα να είμαι εγώ αυτός που θα το πετύχει και δουλεύω γι’ αυτό. Αλλά η ομάδα έρχεται πρώτη. Ο Σαρλ είναι φαινόμενο ως οδηγός και ως χαρακτήρας, και βρίσκεται εδώ οκτώ χρόνια. Εγώ όμως έρχομαι σε αυτό το πρωτάθλημα με διαφορετικό τρόπο».

Κλείνοντας, ο Χάμιλτον έδωσε έμφαση πως το φετινό μονοθέσιο της Ferrari δημιουργήθηκε με τη δική του συνεισφορά, κάτι που δεν είχε τη δυνατότητα να κάνει για την SF-25 του 2025.

«Δουλεύω στο μονοθέσιο του 2026 εδώ και 14 μήνες, στον προσομοιωτή και με τους μηχανικούς. Σε αντίθεση με το προηγούμενο, που το βρήκα ήδη σχεδιασμένο και μπορούσα να αλλάξω ελάχιστα, αυτό το μονοθέσιο έχει το DNA μου μέσα του και αυτό με ενθουσιάζει. Μετά από όσα περάσαμε πέρυσι, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε κάθε κατάσταση. Αυτή η ομάδα έχει όλα όσα χρειάζονται για να νικήσει. Πρέπει να ολοκληρώσουμε τη δουλειά μαζί με τους φιλάθλους. Είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις, αλλά ήρθα στη Ferrari γιατί πίστεψα σε αυτήν και συνεχίζω να πιστεύω», είπε.

