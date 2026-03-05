Ο Μαξ Φερστάπεν συμμερίζεται πλέον τις ίδιες απόψεις με τον Λιούις Χάμιλτον σχετικά με το πόσο δύσκολα στην κατανόηση είναι τα καινούργια μονοθέσια της Formula 1.

Ένας εκ των μεγαλύτερων επικριτών των νέων τεχνικών κανονισμών της Formula 1 είναι ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός δεν είναι ευχαριστημένος από τα μονοθέσια νέας γενιάς και έχει μιλήσει με «σκληρή» γλώσσα μετά την εμπειρία του στις χειμερινές δοκιμές.

Παρότι δέχθηκε σωρεία ερωτήσεων σχετικά με τις απόψεις του, ο Ολλανδός φαίνεται να ακολουθεί πλέον μια διαφορετική οδό, η οποία είναι παρόμοια με αυτή του Λιούις Χάμιλτον της Ferrari.

H πιο ψύχραιμη τοποθέτηση του Φερστάπεν

Μιλώντας στο Viaplay, τέσσερις φορές παγκόσμιος πρωταθλητής μίλησε με μεγαλύτερη ψυχραιμία σχετικά με το τι θεωρεί αρνητικό στα νέα μονοθέσια. Ο Φερστάπεν, στάθηκε όπως και ο Χάμιλτον στην πολυπλοκότητα της νέας τεχνολογίας.

«Θα είναι περίπλοκο να το παρακολουθήσεις και να το εξηγήσεις. Στην τελική όμως είναι ένα μονοθέσιο Formula 1 και θα συνεχίσουμε να κάνουμε κατατακτήριες και αγώνες. Αλλά θα χρειαστεί χρόνος προσαρμογής για όλους», ανέφερε αρχικά.

Παράλληλα, παραδέχθηκε πως ακόμη και οι ίδιοι οι οδηγοί δεν γνωρίζουν πλήρως πώς θα εξελιχθούν οι μάχες στην πίστα: «Ακόμη και σε ό,τι αφορά τα προσπεράσματα, ειλικρινά δεν ξέρω πώς θα λειτουργήσει. Υπάρχουν πολλά ερωτηματικά για όλους μας. Από την άλλη, αυτό το κάνει και ενδιαφέρον».

Η διαχείριση ενέργειας είναι το «κλειδί»

Ο Φερστάπεν εξήγησε πως το βασικό στοιχείο της νέας εποχής θα είναι η χρήση της διαθέσιμης ενέργειας μέσα στον γύρο:

«Έχεις συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας που μπορείς να χρησιμοποιήσεις σε κάθε γύρο και μετά όλα εξαρτώνται από το πόσο καλός είναι ο κινητήρας και πόσο αποδοτικό είναι το μονοθέσιο στις ευθείες. Τώρα όλοι έχουν ανοιχτές αεροτομές στις ευθείες, οπότε η επίθεση και η άμυνα θα είναι διαφορετικές. Το θέμα είναι πόση μπαταρία μπορείς να χρησιμοποιήσεις εκείνη τη στιγμή».

Η κριτική που ασκεί ωστόσο δεν σχετίζεται με το αν θα είναι ανταγωνιστική η Red Bull Racing στη φετινή χρονιά. Ο Φερστάπεν εξηγεί: «Οτιδήποτε οδηγείς στο όριο είναι δύσκολο. Αλλά κάποια πράγματα είναι πιο απολαυστικά από άλλα. Ο τρόπος που προσπαθούμε να το εξηγήσουμε στον μέσο θεατή — ακόμη κι όταν κοιτάζω τα δεδομένα — με κάνει να αναρωτιέμαι: είναι αυτό πραγματικά που θέλουμε; Για μένα δεν έχει σχέση με τα αποτελέσματα. Πρέπει να απολαμβάνεις αυτό που κάνεις. Αν δεν απολαμβάνεις τη δουλειά σου, δεν μπορεί να κρατήσει για πολύ».

