Ο Σέρχιο Πέρεζ έκανε το «θαύμα» στην Τζέντα και με τη Red Bull πήρε την πρώτη pole position της καριέρας του.

Τα πάνω-κάτω ήρθαν στις κατατακτήριες δοκιμές του GP Σαουδικής Αραβίας στην πίστα τηςΤζέντα, όπου ο εκπληκτικός Σέρχιο Πέρεζ με τη Red Bnull Racing υποσκέλισε τις Ferrari, που ήταν ταχύτερες όλο το 3ήμερο, και για πρώτη φορά στην καριέρα του στη Formula 1 θα ξεκινήσει από την pole position. Ο Σαρλ Λεκλέρ της Ferrari θα είναι δίπλα του στην πρώτη σειρά της εκκίνησης, καθώς πήρε τη 2η θέση ενώ ο Κάρλος Σάινθ ήταν 3ος και ο Μαξ Φερστάπεν πήρε την 4η θέση.

SERGIO PEREZ IS ON POLE FOR THE VERY FIRST TIME!!!!



What a sensational lap by the @redbullracing driver 💪



Well done @SChecoPerez! 🥳#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/kcQ51ErSJs — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Q1

Ύστερα από μια Παρασκευή που ήταν από τις πιο επεισοδιακές στην ιστορία της Fromula 1, στο ξεκίνημα του Q1 υπήρχε μια αίσθηση σχετικής «κανονικότητας» στην Τζέντα. Έτσι, όταν άνοιξε το pit lane τα μονοθέσια βγήκαν στην πίστα για τις πρώτες τους προσπάθειες. Σε αυτό το σημείο αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία για τους οδηγούς είναι να αποφύγουν τις τελευταίες 5 θέσεις και επίσης να αποφύγουν τις επαφές με τους τσιμεντένιους τοίχους στην άκρη της πίστας.

Μια μικρή έκπληξη στο ξεκίνημα ήταν η επιλογή των Mercedes, που ήταν εκτός ρυθμού από την αρχή του 3ημέρου, να βάλουν μεσαία ελαστικά αντί για τα μαλακά που είχαν όλοι οι υπόλοιποι. Τα πρώτα βλέμματα τράβηξαν πάνω τους οι Haas, που αρχικά ανέβηκαν στις πρώτες θέσεις με τον Μάγκνουσεν λίγο μπροστά από τον Σουμάχερ. Προτού προλάβουν όμως οι πιο δυνατοί συνδυασμοί να γράψουν χρόνους, ήρθε η διακοπή με κόκκινη σημαία.

🚩 RED FLAG 🚩



Nicholas Latifi slides into the barrier at Turn 13



Driver is OK #SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/Dky14NVYWX March 26, 2022

Ο λόγος ήταν η έξοδος του Νίκολας Λατίφι στη στροφή 13, που χτύπησε στις μπαριέρες με το πλάι. Το μονοθέσιο της Williams «κούρνιασε» στο μαλακό υλικό, ο Καναδός βγήκε από αυτό χωρίς κανένα πρόβλημα και όλοι οι υπόλοιποι επέστρεψαν στα γκαράζ τους. Η διακοπή αυτή όμως προκάλεσε δύο βασικά προβλήματα: Πρώτον, έμεναν μόνο 11 λεπτά στο ρολόι μέχρι να ξαναξεκινήσει η διαδικασία και δεύτερον αρκετοί οδηγοί βρίσκονταν στο γρήγορο γύρο τους όταν βγήκε η κόκκινη σημαία και δεν χρονομετρήθηκαν ενώ ταυτόχρονα «έκαψαν» ένα σετ μαλακών ελαστικών.

Έτσι, μόλις το πράσινο φως άναψε ξανά πολύς κόσμος έσπευσε να βγει αμέσως στην πίστα, και μαζί τους ήταν και οι δύο Ferrari, οι δύο Red Bull και οι δύο Mercedes, αυτήν τη φορά με μαλακά ελαστικά. Τα πράγματα γρήγορα μπήκαν στη θέση τους και οι δύο Ferrari ανέβηκαν στην κορυφή, με τον Σάινθ μπροστά από τον Λεκλέρ, και τον Φερστάπεν να ακολουθεί. Πολύ καλό γύρο έκανε ο Τζορτζ Ράσελ, που ανέβηκε 4ος ενώ ο Τσουνόντα γύρισε στο γκαράζ της AlphaTauri και εγκατέλειψε λόγω μηχανικού προβλήματος.

Στο τέλος όμως αυτό που μετράει είναι ποιοι αποκλείονται από τη συνέχεια. Γνωρίζοντας εξαρχής ότι ένας είναι ο Τσουνόντα, ψάχναμε τους υπόλοιπους τέσσερις. Όλος ο κόσμος της F1 παρακολουθούσε με κομμένη την ανάσα καθώς ο Χάμιλτον προσπαθούσε απεγνωσμένα να ξεφύγει από τις τελευταίες θέσεις και έμεινε με το στόμα ανοιχτό όταν είδε ότι δεν τα κατάφερε. Ο Χάμιλτον έκανε το 16ο χρόνο και αποκλείστηκε, μαζί με τους Αλεξ Αλμπον, Νίκο Χούλκενμπεργκ και Νικολας Λατίφι. Την στιγμή που ο Ράσελ είχε την 4η θέση, ο Χάμιλτον για πρώτη φορά από τη Βραζιλία του 2017 δεν κατάφερε να περάσει στο Q2.

Q2

Με τον κόσμο να προσπαθεί να συνέλθει από το σοκ, το Q2 ξεκίνησε με το διακύβευμα να είναι πλέον μεγαλύτερο. Τα 15 μονοθέσια που συνέχιζαν στο δεύτερο μέρος των κατατακτήριων βγήκαν στην πίστα για να επιδιώξουν μια θέση στο Q3 και στη 10άδα που λίγο αργότερα θα διεκδικούσε την pole position. Οι Ferrari και οι Red Bull είχαν θεωρητικά εξασφαλίσει τις θέσεις τους, ωστόσο η μάχη για τις υπόλοιπες θέσεις αναμενόταν πολύ δυνατή.

Και πάλι οι Haas ξεκίνησαν πολύ δυνατά, με τον Σουμάχερ μάλιστα να είναι ταχύτερος από τον Μάγκνουσεν. Μετά βέβαια βγήκαν στην πίστα οι Ferrari και ο Λεκλέρ ανέβηκε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων, ενώ ο Τζορτζ Ράσελ έκανε άλλη μία μίνι-έκπληξη, ανεβαίνοντας ψηλά και μάλιστα με τη μεσαία γόμα των ελαστικών της Pirelli.

Κι ενώ ο χρόνος του Λεκλέρ δεν απειλήθηκε από τους δύο οδηγούς της Red Bull, που αμφότεροι πλησίασαν σε απόσταση μικρότερη του ενός δεκάτου του δευτερολέπτου, το ενδιαφέρον άρχισε να στρέφεται προς τις πιο πίσω θέσεις. Οι «συνήθεις ύποπτοι» Αλόνσο και Μπότας είχαν ανέβει στις θέσεις 5 και 6, ενώ ο Ράσελ παρέμενε 7ος. Όλοι τους όμως είχαν μια τελευταία προσπάθεια η οποία ωστόσο άργησε αρκετά να γίνει.

Mick Schumacher has been assessed at the Medical Centre. The assessment revealed no injuries.



He has been transferred to King Fahad Armed Forces Hospital, Jeddah, for precautionary checks.#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/ZVJoHdl0M3 — Formula 1 (@F1) March 26, 2022

Με μόλις 5 λεπτά να απομένουν για το τέλος του Q2, ο Μικ Σουμάχερ έχασε τον έλεγχο της Ηaas και έπεσε με μεγάλη ταχύτητα στις μπαριέρες, Το μονοθέσιο διαλύθηκε και η διαδικασία διακόπηκε με κόκκινη σημαία. Ο Σουμάχερ μεταφέρθηκε προληπτικά στο Ιατρικό Κέντρο της πίστας και στη συνέχεια στο νοσοκομείο ενώ ταυτόχρονα άρχισε η διαδικασία καθαρισμού της πίστας και επισκευής της μπαριέρας.

Πέρασε σχεδόν μία ολόκληρη ώρα μέχρι να ξεκινήσουν ξανά οι κατατακτήριες και οι οδηγοί βγήκαν αμέσως για τους γύρους τους, καθώς έμεναν μόλις 5 λεπτά για το τέλος του Q2. Η δράση στην πίστα της Τζέντα ήταν φρενήρης σε αυτά τα τελευταία λεπτά, καθώς όλοι έπρεπε να βρουν ξανά το ρυθμό τους ύστερα από μία ώρα απραξίας. Τελικά, οι πέντε οδηγοί που δεν κατάφεραν να περάσουν στο Q3 ήταν οι Λάντο Νόρις, Ντάνιελ Ρικάρντο, Γκουάνγιου Ζου, Μικ Σουμάχερ και Λανς Στρολ. Ο Τζορτζ Ράσελ, έστω και οριακά, πέρασε στη 10άδα.

Q3

Με τις διαφορές ανάμεσα σε Ferrari και Red Bull Racing να είναι πολύ μικρές όλο το 3ήμερο, το Q3 στην Τζέντα ήταν το μέρος που θα βλέπαμε την πραγματική ταχύτητα των κορυφαίων συνδυασμών – και είχαν 12 λεπτά στη διάθεσή τους για να το αποδείξουν. Οι Ferrari άνοιξαν το χορό, βγαίνοντας πρώτες στην πίστα, με τον Φερστάπεν να ακολουθεί λίγο πιο πίσω. Ο Σάινθ σε αυτό το σημείο κινήθηκε ταχύτερα από τον Λεκλέρ, με διαφορά 44 χιλιοστών του δευτερολέπτου. Οι Red Bull έμειναν λίγο πιο πίσω , με τον Πέρεζ να γράφει τον 3ο χρόνο και τον Φερστάπεν να κάνει ένα λάθος στο πρώτο κομμάτι της πίστας και να είναι 6ος, πίσω από τις Alpine των Οκόν και Αλόνσο.

Έτσι, όλα θα κρίνονταν στη δεύτερη και τελευταία προσπάθεια των οδηγών. Η Ferrari έδειχνε να έχει το πάνω χέρι, αν και εκεί είχαμε μια μκρή έκπληξη, με τον Σάινθ μπροστά από τον Λεκλέρ ενώ ο Φερστάπεν έδειχνε να δυσκολεύεται να φέρει τα ελαστικά του στην κατάλληλη θερμοκρασία.

Κι ενώ οι κορυφαίοι ετοιμάζονταν για τη δεύτερη γρήγορη προσπάθεά τους, ο Ράσελ ανέβηκε 5ος και ο Μπότας 6ος, ανάμεσα στις δύο Alpine. Μπαίνοντας όμως στα τελευταία λεπτά οι σφυγμοί ανέβηκαν και πάλι. Ο Σαρλ Λεκλέρ βελτίωσε το χρόνο του, κάτι που δεν κατάφερε ο Σάινθ, και πέρασε στην κορυφή του πίνακα των χρόνων. Ωστόσο, ήταν ο Σέρχιο Πέρεζ εκείνος που έκανε τον τέλειο γύρο και πήρε την pole position, που ήταν η πρώτη της καριέρας του στη Formula 1. Ο Μαξ Φερστάπεν πήρε τελικά την 4η θέση, πίσω από τις δύο Ferrari. Ακολούθησαν οι Οκόν, Ράσελ, Αλόνσο, Μπότας, Γκασλί και Μάγκνουσεν.

Ο αγώνας της Κυριακής αναμένεται ιδιαίτερα συναρπαστικός, με όλες τις Red Bull και Ferrari να είναι μέσα στο παιχνίδι της νίκης. Η εκκίνηση θα δοθεί στις 20:00 ώρα Ελλάδας και όλες τις εξελίξεις μπορείτε να τις παρακολουθήσετε μέσα από το LIVE του Gazzetta.