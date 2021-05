Ο Ζαρντίμ αντικαθιστά τον Ζοσέ Μοράις στην Αλ Χιλάλ (pic)

Μετά από δύο χρόνια αποχής ο 46χρονος Πορτογάλος τεχνικός ετοιμάζεται για την επιστροφή του στους πάγκους.

Ο Λεονάρντο Ζαρντίμ, παρά το φημολογούμενο ενδιαφέρον αρκετών ομάδων της Premier League, προτίμησε μία νέα και διαφορετική πρόκληση στην καριέρα του, επιλέγοντας την Αλ Χιλάλ.

Η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας του πρόσφερε «χρυσό» συμβόλαιο έως τον Ιούνιο του 2022 και ο Ζαρντίμ χωρίς δεύτερη σκέψη αποδέχθηκε την πρόταση.

Ετσι, ο έμπειρος τεχνικός, ο οποίος έχει να δουλέψει από τον Δεκέμβριο του 2019 όταν απολύθηκε από την Μονακό, θα αντικαταστήσει τον άλλοτε προπονητή της ΑΕΚ, Ζοσέ Μοράις, ο οποίος οδήγησε την Αλ Χιλάλ στην κατάκτηση του πρωτάθλημα.

Leonardo Jardim is back. He’s gonna sign in the next hours as new Al-Hilal manager until June 2022, agreement reached and completed. Done deal. #AlHilal #Jardim

