Οι ΗΠΑ κατάφεραν να γράψουν ιστορία και η Ατλάντα Γιουνάιτεντ στο MLS είχε την μεγαλύτερη προσέλευση κόσμου που έχει σημειωθεί σε γήπεδο παγκοσμίως από τον Μάρτη του 2020, όταν και ξέσπασε η πανδημία αλλάζοντας τις ζωές όλων μας.

Στο παιχνίδι με την Μόντρεαλ, ο Μορένο με κεφαλιά στις καθυστερήσεις χάρισε τη νίκη στην ομάδα του και η ένταση από τις εξέδρες με τον κόσμο να έχει κατακλύσει το γήπεδο, ήταν πραγματικά μαγική...

When you score an injury-time winner in front of the largest crowd in the world since the start of the pandemic

Marcelino Moreno wins it in front of 40,116 fans at Atlanta United pic.twitter.com/QSXQtUm2Tb

