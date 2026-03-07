Elite League: Παπάγου σε τροχιά τετράδας, ήττα για Πρωτέα Βούλας

Με νίκη συνέχισε η ομάδα του Παπάγου στην Elite League, ενώ στην έδρα του ηττήθηκε ο Πρωτέας Βούλας από τους Σοφάδες.

Έξι αγώνες για την 25η αγωνιστική της Elite League στο πρόγραμμα του Σαββάτου. O Παπάγος επικράτησε με 76-61 κόντρα στη Δάφνη έφτασε τις 15 νίκες.

Σταθερά εντός δεκάδας ο Κόροιβος Αμαλιάδας που νίκησε με 91-74 τη Νίκη Βόλη. Ροζ φύλλο αγώνα και για την Νεανική Εστία Μεγαρίδος, με 93-80 στο Αιγάλεω. Ο Πρ

Η αγωνιστική ολοκληρώνεται τη Δευτέρα (9/3) με την αναμέτρηση Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ στις 18:30, που θα μεταδοθεί από το ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ. Στις 19:00 απόψε έχουμε το Πανερυθραϊκός-Βίκος Ιωαννίνων.

Κατάταξη

Δόξα Λευκάδας 18-4 Βίκος Ιωαννίνων 17-6 Πρωτέας Βούλας 16-7 Παπάγου 15-9 ΑΓΕΧ 14-8 Μεγαρίδα 14-8 Λαύριο 13-11 Πανερυθραϊκός 11-11 Ψυχικό 12-11 Κόροιβος 11-12 Δάφνη 9-14 Μαχητές Πειραματικό 8-15 Σοφάδες 6-17 Νίκη Βόλου 5-18 Αιγάλεω 3-21 Τρίκαλα -

H 25η αγωνιστική:

Σάββατο 7 Μαρτίου

Πρωτέας Βούλας-Σοφάδες 83-88

Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος 80-93

Evertech Παπάγου-Δάφνη 76-61

Λαύριο Boderm-Ψυχικό 69-79

Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας 74-91

19:00 Πανερυθραϊκός-Δόξα Λευκάδας

Δευτέρα 9 Μαρτίου

18:30 Vikos Φalcons-ΑΓΕΧ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Μαχητές Πειραματικό

Αναλυτικά οι αναμετρήσεις:

Evertech Παπάγου-Δάφνη 76-61

Διαιτητές: Μηλαπίδης-Τεφτίκης-Ραπτογιάννης (Ηπιώτης)

Δεκάλεπτα: 17-10, 33-27, 58-48, 76-61

Παπάγου (Καρακώστας): Δήμου 10 (1), Μπιλάλης 5 (1), Άντερτον 22 (1), Μερμίγκης 11 (2), Δενδρινός, Μαλέλης 4, Σκούρτης, Ντιμανότσι 14, Γιαννάκης, Καραμαλέγκος 4, Χουγκάζ 6, Μπαρμπαγιάννης

Δάφνη (Κερασοβίτης): Ανγκλ 10 (3), Τζιβελέκας 3 (1), Τοπάλι 4, Καράμπουλας 9, Ετζιάκα 2, Κάρτραϊτ 13, Φιλιππάκος 16, Μουστόπουλος, Γιαννίκος 2, Ρεγκούτας, Έξαρχος 2

Νίκη Βόλου-Κόροιβος Αμαλιάδας 74-91

Διαιτητές: Καλογριάς-Ταρενίδης-Καλογερόπουλος (Αθανασόπουλος)

Δεκάλεπτα: 20-24, 38-44, 57-66, 74-91

Νίκη Βόλου (Τύμπας): Ακινγκμπόλα 13, Τζόνσον 28 (1), Παπαδόπουλος 7 (1), Μπαλόπουλος, Πρέκας, Φιλοξενίδης 4, Μαντίκος, Πρίφτης, Βλαχογιάννης 15 (2), Μπακέας, Νίκολης, Τσουμάνης 7

Κόροιβος Αμαλιάδας (Μάνος): Μάρκου, Γκλάσπερ 28 (4), Λεμπέσης 6 (1), Ντέιβις 27 (6), Κοκορέλης 5, Πιλάβιος 4, Παρασκευόπουλος 4, Πετανίδης 8, Κάτζος 4, Αδαμόπουλος, Τάταρης 4

Αιγάλεω-ΝΕ Μεγαρίδος 80-93

Διαιτητές: Παπαϊωάννου-Μπον-Κονταξάκης (Παυλόπουλος)

Δεκάλεπτα: 23-29, 41-41, 62-60, 80-93

Αιγάλεω (Κορωνίδης): Μπράντφορντ 27 (4), Έλμορ 14, Μπαλός 14 (1), Λάμπρου, Δεμερούδης, Κουστένης 22 (4), Ντιπτσής 3 (1)

ΝΕ Μεγαρίδος (Μάνταλος): Σύλλας 2, Δενδρινός 14 (2), Παπαγεωργίου 3 (1), Γκρέκας 13 (3), Παναγιωτόπουλος, Σωτηρίου 17 (2), Πόζογλου 16 (1), Καλιανιώτης 9 (1), Κολοφώτης, Ροζάκης 15, Πέργουλης 4

Η επόμενη αγωνιστική (26η, 14/3)

Σάββατο 14 Μαρτίου

17:00 Σοφάδες-Αιγάλεω (YouTube HellenicBF)

17:00 Δόξα Λευκάδας ΒΙΚΟΣ COLA-Νίκη Βόλου (YouTube HellenicBF)

17:00 Ψυχικό-Πανερυθραϊκός (YouTube HellenicBF)

17:00 Δάφνη-Λαύριο Boderm (YouTube HellenicBF)

17:00 ΝΕ Μεγαρίδος-Evertech Παπάγου (YouTube HellenicBF)

17:00 Κόροιβος-Μαχητές Πειραματικό (YouTube HellenicBF)

Δευτέρα 16 Μαρτίου

19:30 ΑΓΕΧ-Πρωτέας Βούλας (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

Ρεπό: Vikos Φalcons