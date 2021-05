Σοβαρά επεισόδια στην Κολομβία πριν το Τζούνιορ - Ρίβερ Πλέιτ (pics & vids)

Η ένταση που υπήρχε είχε σχέση με τις κοινωνικοικονομικές ταραχές που μαστίζουν τη χώρα. Το κλίμα ήταν τεταμένο και λίγο πριν ξεκινήσει η αναμέτρησης της Τζούνιορ με την Ρίβερ Πλέιτ, περίπου 500 διαδηλωτές βρέθηκαν έξω από το γήπεδο με κεντρικό σύνθημα «ο αγώνας δεν θα γίνει ποτέ».

Η αστυνομία προσπάθησε να απομακρύνει το πλήθος με χρήση δακρυγόνων η οποία όμως επηρέασε τους παίκτες της Ρίβερ Πλέιτ, που είχαν βγει στον αγωνιστικό χώρο για προθέρμανση. Παρ' όλα αυτά, λίγο αργότερα τα πνεύματα ηρέμησαν, οι δύο ομάδες βγήκαν ξανά στον αγωνιστικό χώρο και το παιχνίδι ολοκληρώθηκε ισόπαλο 1-1.

Scenes right outside of the stadium Junior and River Plate are playing in Barranquilla.

It’s a shame to see games be played under these circumstances.

