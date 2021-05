Ο Μαρεγκά υπέγραψε στην Αλ Χιλάλ (pics & vid)

Ο επιθετικός από το Μάλι και τη γαλλική υπηκοότητα, άνηκε στην Πόρτο από τον Ιανουαρίου του 2016 όταν και αποκτήθηκε από την Μαρίτιμο έναντι 3.800.000 ευρώ. Με τους «δράκους» κατέγραψε 190 συμμετοχές με 72 γκολ και 33 ασίστ, ενώ φέτος κατάφερε να βρει δίχτυα 12 φορές, μοιράζοντας και 5 ασίστ σε συμπαίκτες του.

Από την 1η Ιουλίου ο Μαρεγκά δεν θα βρίσκεται στην Πορτογαλία, καθώς έβαλε την υπογραφή του, ως ελεύθερος, σε πλουσιοπάροχο τριετές συμβόλαιο συνεργασίας με την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, Αλ Χιλάλ.

Η Αλ Χιλάλ, πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε την πρόσληψη του άλλοτε τεχνικού της ΑΕΚ, Ζοσέ Μοράις.

In 2021.. The destination is the “Kingdom of Saudi Arabia” #AlHilal #AlHilal_Video pic.twitter.com/3DCg4chVuQ

— AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) May 9, 2021