Μπέκαμ: «Το ποδόσφαιρο που αγαπάμε θα μπει σε κίνδυνο...» (pic)

Ο Βρετανός σούπερ σταρ, θρύλος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και νυν ιδιοκτήτης της Inter Miami στο MLS, έπειτα από τον χαμό που έχει σημειωθεί με την δημιουργία της κλειστής Λίγκας στην Ευρώπη, θέλησε να πάρει θέση και να τονίσει πως το ποδόσφαιρο πρέπει να παραμείνει κοντά στους φιλάθλους...

«Είμαι κάποιος που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Το ποδόσφαιρο είναι η ζωή μου από τότε που μπορώ να θυμάμαι. Το αγάπησα ως παιδί που ήμουν φίλαθλος και είμαι ακόμα ένα φίλαθλος. Ως παίκτης αργότερα και τώρα ως ιδιοκτήτης, ξέρω πως το άθλημα είναι το απόλυτο τίποτα δίχως τους οπαδούς.

Χρειαζόμαστε το ποδόσφαιρο να είναι για όλους. Να είναι δίκαιο και χρειαζόμαστε ανταγωνισμό. Αν δεν υπερασπιστούμε αυτές τις αξίες, το ποδόσφαιρο που αγαπάει θα μπει σε κίνδυνο» έγραψε ο «Μπεκς».

"Unless we protect these values the game we love is in danger..."

