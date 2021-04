Η Αλ Σαντ του Γκιγιέρμε και του Τσάβι κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητη (pic & vid)

Με καθοδηγητή από τον πάγκο τον Τσάβι και τον πρώην άσο του Ολυμπιακού, Γκιγιέρμε να ολοκληρώνει τη σεζόν με 19 συμμετοχές η Αλ Σαντ κατέκτησε κι επίσημα το πρωτάθλημα στο Κατάρ. Το αξιοσημείωτο της υπόθεσης είναι πως η Αλ Σαντ σε 22 αναμετρήσεις στο πρωτάθλημα μέτρησε 19 νίκες, 3 ισοπαλίες και καμία ήττα!

Βέβαια, η ομάδα του Τσάβι είχε εξασφαλίσει τον τίτλο απ’ τον Μάρτιο κι εντέλει ολοκλήρωσε τη χρονιά στο +13 απ’ τη 2η στη βαθμολογία Αλ-Ντουχαΐλ (60 β. - 47β.). Οσον αφορά τον Γκιγιέρμε, ο 30χρονος Βραζιλιάνος άσος κατέγραψε 19 συμμετοχές, όλες ως βασικός, έχοντας ένα γκολ και μία ασίστ.

Υπενθυμίζεται ότι πριν από λίγες ημέρες η Αλ Σαντ στέφθηκε και Κυπελλούχος της χώρας και μετά και την κατάκτηση του πρωταθλήματος πέτυχε το νταμπλ!

Xavi’s Al Sadd finish the league unbeaten this season

Al Sadd, currently managed by Xavi, have finished their league season unbeaten.

We'll never get tired of watching this team goal from them pic.twitter.com/A0d26UQ3et

— ESPN FC (@ESPNFC) April 9, 2021