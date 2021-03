Άγριο ξύλο σε διαιτητές στη Γκάνα (vid & pics)

Σκηνικά που προκαλούν ντροπή κι όμως συνεχίζουν να συμβαίνουν στα γήπεδα του πλανήτη. Για τη β' κατηγορία του πρωταθλήματος της Γκάνας η Wanamafo Mighty Royals υποδέχθηκε τη Bofoakwa Tano, όμως η ισοπαλία δεν άφησε ικανοποιημένους τους οπαδούς της γηπεδούχου. Ετσι, δεκάδες μπήκαν στο γήπεδο χωρίς καμία αντίσταση και χτύπησαν ανελέητα διαιτητή και βοηθούς. Μελανιές, κατάγματα, σπασμένα δόντια οι συνέπειες της εφιαλτικής επίθεσης, με την Ομοσπονδία να βάζει λουκέτο στο γήπεδο της Wanamafo...

Referees beaten mercilessly in a Ghanaian second-tier league game between Wamanafo Mighty Royals and Bofoakwa Tano FC.

This is so reckless. Let's kick out hooliganism from football. pic.twitter.com/hGapf3GG4h

