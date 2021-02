Ο Πάτο υπογράφει στην Ορλάντο Σίτι για έναν χρόνο (pic)

Ο άλλοτε επιθετικός της Μίλαν, της Βιγιαρεάλ και της Τσέλσι έμεινε ελεύθερος το καλοκαίρι από την Σάο Πάολο, με την οποία κατέγραψε 20 συμμετοχές και 5 γκολ το 2019 και αναζητούσε τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο Πάτο βρίσκεται μία ανάσα από την συμφωνία με την Ορλάντο Σίτι, για συμβόλαιο ενός χρόνου. Η ομάδα του MLS, βρισκόταν σε συζητήσεις μαζί του εδώ κι αρκετό χρονικό διάστημα και πριν από λίγες ημέρες κατέληξαν σε οριστική συμφωνία.

Ο 31χρονος επιθετικός θα μεταβεί σύντομα στις ΗΠΑ ώστε να υπογράψει με τη νέα του ομάδα, συμβόλαιο ενός έτους με απολαβές που θα φτάσουν στα 165.000 ευρώ, αλλά με αρκετά μπόνους απόδοσης.

Alexandre Pato will join Orlando City as a free agent, confirmed. He’s signing a one-year contract, last details to be sorted soon as per @TheManeLand. #MLS @UCLonCBSSports

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 13, 2021