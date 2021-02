Συνεχίζει στην Σαουδική Αραβία ο Ιγκάλο (pic)

Δεν άργησε να βρει τον επόμενο σταθμό στην καριέρα του ο Οντιόν Ιγκάλο, καθώς λίγες ημέρες αφότου ολοκλήρωσε τη διαδρομή του ως δανεικός από τη Σανγκάη Σενχουά στην Γιουνάιτεντ, συμφώνησε με την Αλ Σαμπάμπ στη Σαουδική Αραβία.

Ο 31χρονος φορ πέρασε από τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και στη συνέχεια υπέγραψε με τη νέα του ομάδα, χωρίς ωστόσο να έχει γίνει ακόμα γνωστή η διάρκεια του συμβολαίου του. Το μόνο που απομένει βέβαια είναι η επίσημη ανακοίνωση από πλευράς Αλ Σαμπάμπ.

Odion Ighalo to Saudi Arabian side Al-Shabab is a done deal. The signatures on the contract are coming, official announcement expected soon after loan at Man Utd expired. Ighalo is moving to @AlShababSaudiFC on a permanent deal from Shanghai Shenhua. #alshabab #transfers https://t.co/7qU3TRkyJF

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) February 3, 2021