Ποιος κορονοϊός; Συνωστισμός και κάτω οι μάσκες στον τελικό του Λιμπερταδόρες! (pics & vid)

Με την άδεια της Conmebol (της ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας της Νοτίου Αμερικής), Παλμέιρας και Σάντος κάλεσαν συνολικά στο «Μαρακανά» του Ρίο ντε Τζανέιρο για τον τελικό του Κόπα Λιμπερταδόρες 2.500 φιλάθλους, οι οποίοι όμως δεν απέφυγαν τον συνωστισμό, ενώ δεν ήταν και λίγοι αυτοί που δεν φορούσαν μάσκα ή την είχαν κατεβασμένη, παρά τη ρητή εντολή για μάσκες και αποστάσεις, ως μέτρα κατά του κορονοϊού.

Εικόνες συνωστισμού, όμως, σημειώθηκαν και σε διάφορα σημείο του Σάο Πάουλο και του Σάντος, όπου οι φίλαθλοι μαζεύτηκαν κατά εκατοντάδες για να δουν το ματς, με την αστυνομία να κάνει εφόδους σε μπαρ και να τα κλείνει. Την ώρα, μάλιστα, που στην Βραζιλία έχουν θρηνήσει πάνω από 220 χιλιάδες θύματα από την πανδημία...

Não é só no Maracanã que está rolando aglomeração. Muitos torcedores do Palmeiras foram para São Januário assistir a final da Libertadores com torcedores do Vasco. #MaracaENM pic.twitter.com/3zaEAWpjZu

— Gabriel Rodrigues (@gabrielcsr) January 30, 2021