Ροναλντίνιο: Η μέρα που 20.000 κόσμος τον υποδέχθηκε στην Φλαμένγκο (vid)

Ο «Ρόνι» είχε πάρει μεταγραφή για την Φλαμένγκο αποχωρώντας τότε από τη Μίλαν ένα εξάμηνο πριν από τη λήξη του συμβολαίου του, αφού δεν υπολογιζόταν και είχαν αποκτηθεί από τους «ροσονέρι» οι Ρομπίνιο, Ιμπραΐμοβιτς και Κασάνο.

Στις 12 του Γενάρη του 2011 κι αφού μια μέρα νωρίτερα έχει επισημοποιηθεί η μεγάλη μεταγραφή του Βραζιλιάνου σούπερ σταρ, ο κόσμος της Φλαμένγκο συγκεντρώνεται κατά 20.000 στο γήπεδο και κάνει αυτό που θα δείτε στο παρακάτω βίντεο...

#OnThisDay in 2011, over 20,000 Flamengo fans showed up to the unveiling of their new signing, Ronaldo de Assis Moreira—Ronaldinho.pic.twitter.com/nMcoNONmF9

— MUNDIAL (H) (@MundialMag) January 12, 2021