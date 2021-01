Πρόεδρος ομάδας έταξε Playstation 5 ως πριμ στους παίκτες του (pic)

Ο ισχυρός άνδρας της Αλ Ντιβάνια, ζήτησε από τους παίκτες του να κερδίσουν στο προσεχές παιχνίδι με την Αλ Ζάουρα για το πρωτάθλημα Ιράκ και για να τους δώσει έξτρα κίνητρο, τους είπε πως αν καταφέρουν και πάρουν το τρίποντο τότε θα πάρει στον καθένα από μία κονσόλα Playstation 5.

Ο Χουσεΐν Αλ-Ανκοσέι έχει μεγάλα όνειρα για την ομάδα του, η οποία αυτή τη στιγμή είναι 4η στη βαθμολογία, θέλοντας να την οδηγήσει στο Champions League Ασίας.

Βέβαια, τέτοιου είδους... πριμ δεν είναι κάτι ασυνήθιστο για τον Αλ-Ανκοσέι, καθώς λίγες ημέρες νωρίτερα είχε δώσει στον τερματοφύλακα της ομάδας του, Γουαλίντ Ατίγια δύο χιλιάδες δολάρια ως μπόνους, επειδή απέκρουσε πέναλτι στα τελευταία λεπτά του αγώνα με την Αλ Κούα Αλ Τζαουίγια.

Τώρα οι παίκτες της Αλ Ντιβάνια θα έχουν ένα ακόμα κίνητρο στο ματς με την Αλ Ζάουρα, γνωρίζοντας πως αν πάρουν τη νίκη θα τους περιμένει ένα Playstation 5.

Al-Diwaniya president Hussein Al-Ankoshei will reward his players each with a #PS5 if they beat Al-Zawraa tomorrow! pic.twitter.com/ICWPcSOltq

— Soccer Iraq (@SoccerIraq) January 5, 2021