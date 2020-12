Το πρόσφατο περιστατικό τραυματισμού του Ραούλ Χιμένες, ο οποίος συγκρούστηκε στο κεφάλι με τον Νταβίντ Λουίζ και χρειάστηκε μικρο-επέμβαση στο κρανίο, ενέτεινε τη συζήτηση για την προφύλαξη των ποδοσφαιριστών από ανάλογα χτυπήματα και οδήγησε την IFAB να λάβει επισήμως δράση.

Στο πλαίσιο του ετήσιου μίτινγκ του νομοθετικού σώματος του ποδοσφαιρου, αποφασίστηκε να δοκιμαστεί το δικαίωμα της επιπλέον αλλαγής για τις ομάδες, σε περιπτώσεις τραυματισμών στο κεφάλι που οι γιατροί κρίνουν ότι ο παίκτης έχει υποστεί διάσειση. Κι αυτό διότι στο παραπάνω σκηνικό από το Άρσεναλ-Γουλβς, ο Βραζιλιάνος στόπερ συνέχισε κανονικά το παιχνίδι με δεμένο κεφάλι, γεγονός που κατακρίθηκε έντονα από την κοινή γνώμη.

Ο νέος κανόνας βρίσκεται πλέον στα χέρια της κάθε λίγκας και του κάθε θεσμού να τον υιοθετήσει, με την FA να ανακοινώνει άμεσα ότι θα τεθεί σε ισχύ στην πρώτη ευκαιρία που θα παρουσιαστεί ένας τέτοιος τραυματισμός στα ματς του Κυπέλλου Αγγλίας από το νέο έτος.

As a result of today’s announcement by @TheIFAB, we plan to trial additional permanent head injury substitutes at the earliest practical opportunity across the @EmiratesFACup, @VitalityWFACup, @BarclaysFAWSL and @FAWomensChamp.

