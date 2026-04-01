Μουντιάλ 2026: Η Ιταλία έχασε 30 εκατ. ευρώ και ίσως τον... πρόεδρό της

Το κάζο από την Βοσνία έφερε τον Γκραβίνα σε άσχημη θέση και την Ομοσπονδία της Ιταλίας να χάνει... 30 εκατ. ευρώ.

Η Ιταλία υπέστη ακόμα ένα κάζο, έμεινε εκτός Παγκοσμίου Κυπέλλου για τρίτη συνεχόμενη φορά και ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας, Γκαμπριέλε Γκραβίνα, βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο της πιο σοβαρής κρίσης της θητείας του. Ο 72χρονος αξιωματούχος, που από το 2018 ηγείται της ομοσπονδίας και στο παρελθόν είχε δηλώσει πως «είμαι σαν το καλάμι, δύσκολα σπάω», μοιάζει τώρα να δοκιμάζεται όσο ποτέ άλλοτε, μετά τον αποκλεισμό.

Ο ίδιος ζητά χρόνο για να αξιολογήσει την κατάσταση και να συζητήσει με το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο, ωστόσο μέσα σε λίγες ώρες πολλοί ζητούν την παραίτησή του. Ο Γκαμπριέλε Γκραβίνα ποτέ δεν επέτρεψε σε άλλους να αποφασίζουν για εκείνον, όμως, μέσα σε κλίμα έντονης απογοήτευσης, πολλοί αναρωτιούνται αν διαθέτει τη δύναμη να συνεχίσει.

Τους τελευταίους μήνες, ο πρόεδρος της ομοσπονδίας δεν είχε αποκαλύψει τις προθέσεις του. Ορισμένες προσεκτικά διατυπωμένες δηλώσεις του άφηναν ανοιχτό το ενδεχόμενο εξελίξεων. «Αν το μέλλον της ομοσπονδίας συνδέεται με αυτό της εθνικής ομάδας; Δεν υπάρχει τέτοιος κανονισμός. Στο εσωτερικό μας λειτουργεί η δημοκρατία και έχω λάβει το 98% των ψήφων», είχε πει στα τέλη Νοεμβρίου, προσθέτοντας ωστόσο ότι «υπάρχουν σκέψεις που σχετίζονται με ευθύνη και προσωπικές επιλογές».

Η απόφαση, λοιπόν, παραμένει στα χέρια του. Καθοριστική θα είναι η συζήτηση με το Ομοσπονδιακό Συμβούλιο. Από το 2018 μέχρι σήμερα, ο Γκραβίνα έχει αντέξει πολλές καταιγίδες: αγωνιστικές αποτυχίες, την οικονομική κρίση που προκάλεσε η πανδημία του COVID-19, αλλά και δικαστικές περιπέτειες που εξακολουθούν να εκκρεμούν. Κάθε φορά κατάφερνε να επανέρχεται πιο ισχυρός. Όμως όσα συνέβησαν αυτή τη φορά στη Ζένιτσα αποτελούν ένα εξαιρετικά βαρύ πλήγμα. Η απογοήτευση στην Ιταλία είναι έντονη και η οργή διάχυτη. Το ερώτημα πλέον είναι ένα: θα αντέξει και αυτή τη θύελλα;

Ο αποκλεισμός της Ιταλίας δεν αποτελεί μόνο αγωνιστική αποτυχία, αλλά και σημαντικό οικονομικό πλήγμα για την Ομοσπονδία. Η πρόκριση στο Μουντιάλ υπολογιζόταν ότι θα απέφερε περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ σε έσοδα από μπόνους συμμετοχής, εμπορικές συμφωνίες και χορηγίες. Με τον αποκλεισμό, αυτά τα χρήματα χάνονται, επηρεάζοντας τον προϋπολογισμό της ομοσπονδίας. Μάλιστα, ο πρόεδρος Γκραβίνα είχε επισημάνει ότι η παρουσία στο Μουντιάλ θα βελτίωνε σημαντικά τα οικονομικά του 2026.