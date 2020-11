Μαραντόνα: Το βίντεο με το «ξύλο» από τους Άγγλους στο Μουντιάλ (vid)

Ασφαλώς ελάχιστοι θυμούνται εκείνο το ματς, ακόμα κι εκείνοι που το παρακολούθησαν, ενώ, τα στιγμιότυπα που θα έχουν μείνει στη μνήμη όλων είναι τα δυο γκολ του «Θεού», που από το απόγευμα της Τετάρτης δεν είναι πλέον σε αυτόν εδώ τον κόσμο.

Σ' εκείνο το παιχνίδι, λοιπόν, που έκανε τους Άγγλους να τον μισήσουν για το γκολ με το χέρι αλλά και για το γεγονός πως τους σμπαράλιασε δίχως αύριο, ο Μαραντόνα είχε δεχθεί... απίθανες κλωτσιές!

Δείτε το βίντεο:

I'm sick of hearing the English media and ex England players criticise Maradona following his death regarding the "Hand of God".

This video shows the English kicking the little guy all over the pitch. Strangly we don't often see these pictures from the English media. pic.twitter.com/bjCfB1gGF4

