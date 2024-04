Ο Αλί Αλ-Μπουλαϊχί της Αλ Χιλάλ έκανε έξαλλο τον Κριστιάνο Ρονάλντο και κέρδισε τη... viral αποβολή του CR7 αλλά αυτή δεν ήταν η πρώτη φορά που «μανουριάζει» με stars του ποδοσφαίρου και οι Μέσι και Σον το ξέρουν καλά.

Ο πιο viral ποδοσφαιρικός... τραμπούκος είναι Σαουδάραβας και λατρεύει να κάνει τους stars να τον μισούν!

Ο λόγος για τον Αλί Αλ Μπουλαϊχί της Αλ Χιλάλ που έβγαλε εκτός εαυτού τον Κριστιάνο Ρονάλντο στο ντέρμπι κόντρα στην Αλ Νασρ και «κέρδισε» την αποβολή του. Ο 34χρονος στόπερ έκοψε με τάκλιν τον CR7 κοντά στη γραμμή του πλαγίου κι έπειτα επιχείρησε να τον εμποδίσει από το να πάρει την μπάλα γρήγορα, μπαίνοντας... προβοκατόρικα ανάμεσα σε αυτή και τον Πορτογάλο. Έτσι, εκνεύρισε πολύ τον Κριστιάνο και τον έκανε να τον χτυπήσει με τον αγκώνα και να αποβληθεί.

Πάντως, αυτή δεν ήταν σε καμία περίπτωση η πρώτη φορά που ο Αλ Μπουλαϊχί... μπλέκει με τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές του πλανήτη, αφού δείχνει να έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στο να τους εξοργίζει.

Τον Δεκέμβρη του 2023, ο στόπερ της Αλ Χιλάλ είχε επιχειρήσει ξανά να κάνει έξαλλο τον Κριστιάνο στο σαουδαραβικό ντέρμπι, κολλώντας του στο γήπεδο, κάνοντάς του γκριμάτσες και ψιθυρίζοντας... γαλλικά στο αυτί του.

Κάτι παρόμοιο είχε συμβεί και στο Μουντιάλ του 2022 με «θύμα» του Αλ Μπουλαϊχί τον Λιονέλ Μέσι. Ο στόπερ της Σαουδικής Αραβίας από το... πουθενά είχε χτυπήσει στην πλάτη τον Pulga και είχε προσπαθήσει να τού «χαλάσει» το μυαλό, φωνάζοντάς του σε έντονο ύφος.

Φυσικά, δεν έχασε την ευκαιρία να την... μπει και στον Χέουνγκ-Μιν Σον Σον στο Asian Cup. Τον Νοτιοκορεάτη ο Αλ Μπουλαϊχί τον έσπρωξε με τον χαρακτηριστικό του προβοκατόρικο τρόπο και στη συνέχεια τον... βούτηξε από το μαλλί, για να προσθέσει κι εκείνον στη λίστα των ποδοσφαιρικών stars με τους οποίους τα έχει βάλει τον τελευταίο καιρό!