Ο Ντιέγκο Μαραντόνα άφησε τη δική του σφραγίδα στη Μπαρτσελόνα και οι Καταλανοί θρηνούν μαζί με τον υπόλοιπο ποδοσφαιρικό πλανήτη. Η Μπάρτσα με ένα απλό μήνυμα ευχαριστεί για όλα τον... θεό του ποδοσφαίρου «Ευχαριστούμε για όλα

Thank you for everything, Diego pic.twitter.com/bJ9l3ixY7A

— FC Barcelona (@FCBarcelona) November 25, 2020