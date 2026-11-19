Διευθυντής διεθνών σχέσεων και ποδοσφαίρου στην Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες ανέλαβε ο Κάρλες Πουγιόλ!

Στα γήπεδα από άλλο πόστο επιστραφεί ο θρυλικός αρχηγός της Μπαρτσελόνα, Κάρλες Πουγιόλ, ο οποίος ανέλαβε διοικητικό πόστο σε ομάδα της Ανδόρας, ρίχνοντας μάλιστα «χυλόπιτα» στην ομάδα του Πικέ...

Συγκεκριμένα ο εμβληματικός αρχηγός των Μπλαουγκράνα ανέλαβε τη θέση του διευθυντή διεθνών σχέσεων και ποδοσφαίρου στην Ίντερ Κλουμπ Εσκάλδες, πρωταθλήτρια Ανδόρας. Θυμίζουμε πως ο Πουγιόλ μένει ήδη 4 χρόνια στο Πριγκιπάτο και είχε κάνει συζητήσεις για να αναλάβει την ομάδα του άλλοτε συμπαίκτη του στη Μπαρτσελόνα και στην Ισπανία.

Μάλιστα είχε φτάσει πολύ κοντά στο να αναλάβει την Ανδόρα FC ωστόσο, όπως αποκάλυψε ρεπορτάζ της marca είναι ότι ο παλαίμαχος αμυντικός αποφάσισε να πάει στην ομάδα που έχει κατακτήσει το πρωτάθλημα Ανδόρας και έγινε η πρώτη ομάδα της χώρας που εξασφάλισε θέση στη League Phase ευρωπαϊκής διοργάνωσης, συμμετέχοντας στο Conference League.

Η ομάδα ανακοίνωσε με κάθε επισημότητα την ένταξη ενός ζωντανού θρύλου στο επιτελείο της, ενώ εκείνος, από την πλευρά του, τόνισε πως στόχος είναι να «συνεχίσουμε να εξελισσόμαστε και να πετυχαίνουμε νέους στόχους».