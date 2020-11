Κινδυνεύει με τιμωρία 12 αγωνιστικών ο Φελίπε Μέλο για τη λαβή «jiu jitsu» στον Μάτος (vids)

Την προηγούμενη εβδομάδα κατά τη διάρκεια του αγώνα Βάσκο Ντε Γκάμα-Παλμέιρας, Λέο Μάτος και Φελίπε Μέλο είχαν μία αψιμαχία πριν την εκτέλεση ενός κόρνερ.

Οι δύο ποδοσφαιριστές σπρώχνονταν συνεχώς και ο 37χρονος αρχηγός της Παλμέιρας, ο οποίος δεν έχει και τη φήμη ενός… ήσυχου παίκτη στη Βραζιλία, «κλείδωσε» το χέρι του Μάτος και τον πέταξε στον έδαφος με λαβή... jiu jitsu.

Ο διαιτητής δεν τον τιμώρησε για τη συγκεκριμένη ενέργεια, ωστόσο ο έμπειρος μέσος κινδυνεύει με βαριά «καμπάνα» από τον αθλητικό δικαστή που εξέτασε το περιστατικό. Οπως αναφέρουν τα ΜΜΕ της Βραζιλίας, ο Φελίπε Μέλο ενδέχεται να δεχθεί τιμωρία έως και 12 αγωνιστικές για την ενέργειά του.

Πάντως, ο Φελίπε Μέλο θα μείνει εκτός δράσης ούτως ή άλλως καθώς υπέστη κάταγμα στον αστράγαλο, μετά από κλωτσιά του σε έναν φωτογράφο που βρισκόταν κοντά στους παίκτες της Παλμέιρας τη στιγμή των πανηγυρισμών!

@andrizek Interessante, eu não vi ninguém do SporTV, fazer nenhum comentário sobre essa tentativa do Felipe Melo de quebrar o braço do Leo Matos. pic.twitter.com/2S2ES5g5xj

— Zel Ovelha Vasco (@OvelhaZel) November 11, 2020