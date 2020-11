Αγγλία: Πανηγύριζαν με ψεύτικο τρόπαιο το 1966 χωρίς να το ξέρουν!

Απίθανη αποκάλυψη από το Podcast: Stealing Victory, the untold story of the 1966 World Cup Heist!

Χωρίς να το καταλάβει κανείς εκείνη τη στιγμή και χωρίς να το μάθει κανείς μέχρι και σήμερα, οι Άγγλοι πανηγύριζαν με ψεύτικο τρόπαιο μετά την μεγαλύτερη ποδοσφαιρική τους επιτυχία με την κατάκτηση του Μουντιάλ το 1966 στον τελικό με την Δυτική Γερμανία, με τρόπαιο που ήταν ρέπλικα!

Το αυθεντικό τρόπαιο Ζιλ Ριμέ ήταν αυτό που τους απονεμήθηκε κανονικά στην τελετή από την Βασίλισσα που έδωσε τον τίτλο στον Μπόμπι Μουρ, παρ' όλα αυτά, στ' αποδυτήρια έλαβε χώρα το ... κόλπο γκρόσο της Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας της Αγγλίας και της Scotland Yard!

Σύμφωνα με όσα ειπώθηκαν, μέσα στην ευφορία και την τρέλα που επικρατούσε στ' αποδυτήρια της εθνικής ομάδας της Αγγλίας μετά τον θρίαμβο αντικαταστάθηκε το τρόπαιο Ζιλ Ριμέ.

Μάλιστα, το κρατούσε ο Νόμπι Στάιλς που δεν κατάλαβε καν για πότε του το πήραν από τα χέρια και του έδωσαν την ρέπλικα!