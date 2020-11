Ρέινα: Τρίτος νεαρότερος σκόρερ των ΗΠΑ (vid)

Σε ηλικία μόλις 18 ετών και 3 ημερών, ο Ρέινα που έχει καταφέρει και στην Bundesliga να προκαλέσει αντίκτυπο με την φανέλα της Μπορούσια Ντόρτμουντ, κατάφερε να βρει δίχτυα με το ανδρικό τμήμα του αντιπροσωπευτικού συγκροτήματος της πατρίδας του.

Στο φιλικό ματς απέναντι στον Παναμά, όπου οι ΗΠΑ έφτασαν στο τελικό 6-2, ο Ρέινα σκόραρε με απευθείας εκτέλεση φάουλ λίγο έξω από την περιοχή στο 19ο λεπτό και έγινε ο 3ος νεαρότερος σκόρερ της εθνικής ομάδας της χώρας του.

Here it is! At 18 years, 3 days, Gio Reyna becomes the third youngest goal scorer in USMNT history! #USAvPAN pic.twitter.com/eadp1tNsWD

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 16, 2020