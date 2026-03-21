Το Αμβούργο έβαλε δύσκολα στην Ντόρτμουντ, όμως η Μπορούσια κατάφερε να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και να επικρατήσει 3-2 εντός έδρας, αξιοποιώντας δύο από τα τρία πέναλτι που κέρδισε!

Οι Βεστφαλοί βρέθηκαν σε δεινή θέση από το πρώτο ημίχρονο, καθώς ο Οτέλε άνοιξε το σκορ από κοντά στο 19', με τον Λοκονγκά να μιμείται τον συμπαίκτη του στο 38' και να δίνει ισχυρό προβάδισμα στην ομάδα του. Οι γηπεδούχοι είχαν την ευκαιρία να μειώσουν στο φινάλε του πρώτου μέρους, όμως ο Νμέτσα αστόχησε σε πέναλτι!

Η ομάδα του Νίκο Κόβατς συνέχισε να πιέζει μετά την ανάπαυλα ψάχνοντας το γκολ που θα την έβαζε ξανά στο ματς και εντέλει το βρήκε από τη λευκή βούλα, καθώς κέρδισε νέο πέναλτι, το οποίο αξιοποίησε αυτή τη φορά ο Μπενσεμπαϊνί για να μειώσει στο 73'. Πέντε λεπτά αργότερα ήρθε και η ισοφάριση, με τον Γκιρασί να σκοράρει με διπλή προσπάθεια, ενώ ακόμα ένα πέναλτι για την Μπορούσια έφερε και την ολική ανατροπή από τον Μπενσεμπαϊνί στο 84'...