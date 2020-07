Κίνα: Ξεκινάει το πρωτάθλημα μετά από πέντε μήνες!

Η εξάπλωση του Covid-19 στην Κίνα ήταν εφιαλτική, τα κρούσματα χιλιάδες, όπως και τα θύματα! Ωστόσο, οι Κινέζοι περιόρισαν αισθητά τον ιό και πλέον μετράνε αντίστροφα για την επιστροφή του πρωταθλήματος. Στις 25 Ιουλίου, όπως ανακοινώθηκε θα αρχίσει και πάλι η Κινεζική Super League.

Για λόγους υγείας κι ασφαλείας, οι 16 ομάδες του πρωταθλήματος θα χωριστούν σε δύο γκρουπ και θα παίξουν μόνο σε δύο περιοχές. Στο λιμάνι Νταλιάν (βορειοανατολικά) και στην πόλη Σουτσόου (ανατολικά) κοντά στη Σαγκάη, ανέφερε η ομοσπονδία σε δήλωση της.

Βέβαια, δεν έχει ανακοινωθεί ακόμα αν τα παιχνίδια θα διεξαχθούν με ή χωρίς την παρουσία του κόσμου στις εξέδρες. Ωστόσο, οι ξένοι παίκτες μπορεί να μην είναι σε θέση να ενταχθούν στην ομάδα τους, καθώς η Κίνα εξακολουθεί να απαγορεύει σε όλους σχεδόν τους ξένους να εισέρχονται στη χώρα λόγω του Covid-19.

