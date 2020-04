VAR: Άλλαξε ο κανονισμός για το χέρι, ο... ρόλος της μασχάλης (pic)

Η Διεθνής Επιτροπή που αποφασίζει για τους κανονισμούς, διαφοροποίησε 5 από τους συνολικά 17 κανονισμούς που είχαν ισχύ, με το θέμα της παράβασης με το χέρι αλλά και την ενδοεπικοινωνία να είναι τα κύρια με τα οποία ασχολήθηκαν.

Πιο συγκεκριμένα, το χέρι πλέον δεν θα λογίζεται αν τυχόν η μπάλα χτυπάει στο ύψος της μασχάλης, αλλά θα θεωρείται άκυρο όταν θα υπάρχει επαφή κάποια εκατοστά πιο κάτω.

Παράλληλα, έγινε νέα αναφορά στο θέμα της ανάγκης οι διαιτητές να πηγαίνουν στο μόνιτορ που έχουν στον αγωνιστικό χώρο, «όταν η απόφαση για μια φάση είναι υποκειμενική...», ενώ, θα υπάρξει μελλοντική συζήτηση για αναθεώρηση και του κανονισμού του οφσάιντ...

This is the image provided by IFAB to clarify handball All clear? See Keith's blog #football #referee pic.twitter.com/HzCI2sf7gx

— Dr Kevin Moore (@doctorkevinmoo1) April 8, 2020