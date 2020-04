Γιόακιμ Λεβ, ο μακροβιότερος ομοσπονδιακός στον πλανήτη

Η κατάσταση του κορονοϊού άρχισε να πλήττει τις ποδοσφαιρικές ομοσπονδίες σε όλον τον πλανήτη, με εκείνη της Ουρουγουάης να υποχρεώνεται σε δεκάδες απολύσεις εργαζομένων, ανάμεσα στους οποίους βρέθηκε και ο Όσκαρ Ταμπάρες.

Η λύση της συνεργασίας των δύο πλευρών επισημοποιήθηκε στις 31 Μαρτίου, θέτοντας τυπικά το τέλος στη θητεία σχεδόν 14 χρόνων, που αποτελούσε την πιο μακρά στο στερέωμα των ομοσπονδιακών τεχνικών.

Έτσι, αυτόματα αυτή η πρωτιά δόθηκε στον Γιόακιμ Λεβ, τον τεχνικό της εθνικής Γερμανίας, ο οποίος ανέλαβε τα «Πάντσερ» πριν από 13 χρόνια και 264 μέρες και συνεχίζει.

13 years and 264 days.

Joachim Löw is now the world's longest-serving national team coach. pic.twitter.com/MOKbphUsNI

— DW Sports (@dw_sports) April 1, 2020