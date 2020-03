Ο Ιάπωνας θρύλος του αθλήματος κατάφερε από την πρώτη του εμφάνιση στο ποδόσφαιρο της Βραζιλίας να βρει δίχτυα με τη νέα του ομάδα και συνεχίζει να γράφει τρομερή ιστορία σκοράροντας σε κάθε μήκος και πλάτος της γης, όπου πατάει το πόδι του!

Από την Nagoya της πατρίδας του (Ασία) στην Φένλο της Ολλανδίας, την ΤΣΣΚΑ Μόσχας, έπειτα στη Μίλαν στην Ιταλία (Ευρώπη), στην Πατσούκα στο Μεξικό (Βόρεια Αμερική), στην Melbourne Victory στην Αυστραλία και πλέον το έκανε και στη Βραζιλία με τη Μποταφόγκο.

Move over Pitbull, there's a new Mr Worldwide @kskgroup2017 goal for Botafogo means he's now scored on EVERY continent he's played on

Just Antarctica to go pic.twitter.com/4LZKCI51Yy

— Soccer AM (@SoccerAM) March 17, 2020