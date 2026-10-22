Ποιος είναι ο οπαδός του Ολυμπιακού στον οποίο θα είναι αφιερωμένο το κορεό με την Σπάρτα Πράγας

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού ετοιμάζουν ένα κορεό για το παιχνίδι με την Σπάρτα Πράγας, το οποίο έχει ιδιαίτερη αξία.

Όλα έτοιμα για τη μάχη του Ολυμπιακού με την Σπάρτα Πράγας για την 3η αγωνιστική της League Phase του Europa League (22:00, LIVE από το Gazzetta), με τους οπαδούς των Πειραιωτών να ετοιμάζουν ένα ιδιαίτερο κορεό για το παιχνίδι.

Αυτή τη φορά, το αποτέλεσμα που έχουν δημιουργήσει οι οργανωμένοι φίλοι των «ερυθρολεύκων» είναι διαφορετικό από τα υπόλοιπα. Είναι αφιερωμένο σε έναν αδικοχαμένο οπαδό του Ολυμπιακού και αντί για την έναρξη του ματς, το κορεό θα εμφανιστεί στο 25ο λεπτό της αναμέτρησης.

Πρόκειται για τον Άγγελο Βαγγέλη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή μία μέρα σαν σήμερα το 2022 σε ηλικία μόλις 25 ετών και με αφορμή τα τέσσερα χρόνια από τον θάνατο του, οι οπαδοί του Ολυμπιακού έχουν ετοιμάσει ένα εντυπωσιακό κορεό.

Αναλυτικά:

«Για τον αγώνα της Πέμπτης (22/10) με την Σπάρτα Πράγας, έχουμε ετοιμάσει ένα κορεό που έχει μεγάλη σημασία για όλους μας! Προσοχή! Το συγκεκριμένο κορεό, ΘΑ ΣΗΚΩΘΕΙ ΣΤΟ 25ο ΛΕΠΤΟ και ΟΧΙ στην είσοδο των ομάδων!

Για αυτό καλούμε όλους τους οπαδούς του Ολυμπιακού που θα κάτσουν στο πέταλο της Θύρας 7, να μην ξεκολλήσουν-πετάξουν-

μετακινήσουν ΚΑΝΕΝΑ σακουλόχαρτο πριν την έναρξη του αγώνα και να περιμένουν το σήμα των οργανωτών.

Είναι σημαντικό, για να πετύχει, να σηκωθούν ΟΛΕΣ οι σακούλες.

Για αυτό το λόγο δεν κάθεται ΚΑΝΕΝΑΣ σε κάγκελα, διαδρόμους, σκαλοπάτια και κυλικεία.

Παίρνουμε θέση στην κερκίδα από νωρίς, τα κινητά στην τσέπη και ακούμε τις οδηγίες των οργανωτών.

Τα σακουλόχαρτα,θα είναι κολλημένα ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΛΑΤΗ ΤΗΣ ΚΑΡΕΚΛΑΣ ΜΑΣ! Δεν σηκώνουμε για κανέναν λόγο αυτό του μπροστινού μας!

ΥΓ. Γνήσιος, μάγκας και αυθεντικός!

Άγγελος,Βαγγέλης, Ολυμπιακός!»