Όπως θα δείτε στο παρακάτω βίντεο, τη στιγμή που βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη το παιχνίδι, ένα τζιπ μπαίνει στον αγωνιστικό χώρο κι αρχίζει ν' αναπτύσσει ταχύτητα για να φτάσει στην απέναντι περιοχή όπου εξελίσσεται το ματς...

Ο οδηγός του οχήματος φαίνεται ότι είχε στόχο τον διαιτητή, για τον οποίο επέστρεψε και δεύτερη φορά, όμως, ευτυχώς φαίνεται ότι δεν τραυματίστηκε κανείς!

Δείτε το βίντεο:

Apparently he wanted to run over the referee . TF?! #ABCMotsepe pic.twitter.com/dqjUCUyIHv

— Dineo Daisy Diphoko. (@DaisyDiphoko) February 23, 2020