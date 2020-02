Ο Πάμπλο Πιάτι, από τη στιγμή που θα έμενε ελεύθερος το προσεχές καλοκαίρι, πήρε το ok από την Εσπανιόλ για να ψάξει την επόμενη ομάδα του και αυτή τη βρήκε στον Καναδά και την Toronto FC.

Ο άλλοτε άσος των Αλμερία και Βαλένθια θα αφήκσει το ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο για πρώτη φορά έπειτα από 12 χρόνια (το καλοκαίρι του 2008 είχε αποχωρήσει από την Αργεντινή για να παίξει στην Ισπανία) και ενσωματώνεται άμεσα στην Toronto για να ξεκινήσει προετοιμασία ενόψει και της νέας αγωνιστικής περιόδου στο MLS.

