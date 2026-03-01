Έλτσε-Εσπανιόλ: Αντιρατσιστικό πρωτόκολλο για επίθεση Μιρ σε Ελ Χιλαλί

Γιάννης Πολιάς
elche
Το αντι-ρατσιστικό πρωτόκολλο ενεργοποιήθηκε στην αναμέτρηση της Έλτσε με την Εσπανιόλ, λόγω επίθεσης του Ράφα Μιρ στον Ελ Χιλαλί.

Έλτσε και Εσπανιόλ έμειναν στο 2-2 σε αγώνα για τη La Liga, ο οποίος ωστόσο στιγματίστηκε από τις καταγγελίες του Ομάρ Ελ Χιλαλί για ρατσιστική επίθεση από τον Ράφα Μιρ! Ο Μαροκινός αμυντικός των Καταλανών ισχυρίστηκε πως ο φορ των γηπεδούχων του είπε πως «ήρθε με βάρκα» στην Ισπανία, κάτι το οποίο καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στο 78ο λεπτό, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να διακόπτει τη δράση ενεργοποιώντας το αντι-ρατσιστικό πρωτόκολλο, όπως είχε συμβεί προσφάτως στο Champions League λόγω της επίθεσης του Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα στον Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης.

Η διακοπή διήρκεσε τρία λεπτά, με τον ρέφερι να ενημερώνει τους αξιωματούχους του αγώνα και εν συνεχεία να σφυρίζει προκειμένου να επανεκκινήσει το ματς, με τον Μιρ να αρνείται ότι είπε αυτά που μετέφερε ο Ελ Χιλαλί.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     

    LA LIGA Τελευταία Νέα