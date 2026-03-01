Έλτσε-Εσπανιόλ: Αντιρατσιστικό πρωτόκολλο για επίθεση Μιρ σε Ελ Χιλαλί
Έλτσε και Εσπανιόλ έμειναν στο 2-2 σε αγώνα για τη La Liga, ο οποίος ωστόσο στιγματίστηκε από τις καταγγελίες του Ομάρ Ελ Χιλαλί για ρατσιστική επίθεση από τον Ράφα Μιρ! Ο Μαροκινός αμυντικός των Καταλανών ισχυρίστηκε πως ο φορ των γηπεδούχων του είπε πως «ήρθε με βάρκα» στην Ισπανία, κάτι το οποίο καταγράφηκε στο φύλλο αγώνα.
Το περιστατικό σημειώθηκε στο 78ο λεπτό, με τον διαιτητή της αναμέτρησης να διακόπτει τη δράση ενεργοποιώντας το αντι-ρατσιστικό πρωτόκολλο, όπως είχε συμβεί προσφάτως στο Champions League λόγω της επίθεσης του Τζανλούκα Πρεστιάνι της Μπενφίκα στον Βινίσιους της Ρεάλ Μαδρίτης.
Η διακοπή διήρκεσε τρία λεπτά, με τον ρέφερι να ενημερώνει τους αξιωματούχους του αγώνα και εν συνεχεία να σφυρίζει προκειμένου να επανεκκινήσει το ματς, με τον Μιρ να αρνείται ότι είπε αυτά που μετέφερε ο Ελ Χιλαλί.
🚨 Se activó el protocolo antirracista en el minuto 80: tensión máxima entre El Hilali y Rafa Mir en el Martínez Valero— MARCA (@marca) March 1, 2026
⚽ El jugador del Espanyol acusó al delantero de un insulto racista, el colegiado detuvo el partido y activó el protocolo pic.twitter.com/lgLN36X8Yh
