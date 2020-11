Το μαγικό κοντρόλ του Φόντεν που θύμισε Ζιντάν (vids)

Ο 20χρονος μεσοεπιθετικός της Μάντσεστερ Σίτι, έγραψε το όνομά του στον πίνακα των σκόρερ, καθώς βρήκε δίχτυα δύο φορές στο ματς με τους Ισλανδούς.

Πέρα όμως από τα δύο τέρματα που σημείωσε, πραγματοποίησε και ένα υπέροχο κοντρόλ-ντρίμπλα το οποίο ήταν ακριβώς ίδιο με εκείνο το διαχρονικό του Ζινεντίν Ζιντάν σε ένα Γαλλία-Δανία.

Still smiling ! Honoured to get my first two goals for @england and to play with these lads!! pic.twitter.com/thbLw1dwRA

— Phil Foden (@PhilFoden) November 18, 2020