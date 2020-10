Αγγλία – Δανία: Αποβλήθηκε ο Τζέιμς μετά τη λήξη του ματς! (vid)

Ο νεαρός φουλ μπακ της Τσέλσι για πρώτη φορά βρέθηκε στο αρχικό σχήμα των «τριών λιονταριών» έχοντας κάνει ντεμπούτο με το ανδρικό τμήμα της εθνικής ομάδας μέσα στον μήνα.

Ήταν διακριθέντας σε μια πολύ κακή βραδιά για την Αγγλία απέναντι στους Δανούς στο Λονδίνο και ήταν ο δεύτερος μετά τον Χάρι Μαγκουάιρ που αντίκρισε την κόκκινη κάρτα!

Με το σφύριγμα της λήξης, ο Τζέιμς κατευθύνθηκε προς τον Χιλ Μανθάνο, παραπονέθηκε, ο ρέφερι του έβγαλε αμέσως την κόκκινη κάρτα και ο Τζόρνταν Χέντερσον προσπάθησε ν' απομακρύνει τον συμπατριώτη του για να μη δοθεί συνέχεια στο περιστατικό...

Reece James was shown a red card after the full-time whistle as England lost to Denmark in the #NationsLeague pic.twitter.com/D9RTpZlMNZ

— Sky Sports Football (@SkyFootball) October 14, 2020