Ο CR7 πέτυχε δυο τέρματα, το ένα καλύτερο από το άλλο, στο 4-2 επί των Κροατών το βράδυ της Τρίτης για το Nations League κι έτσι έφτασε στα 101 τέρματα με τη φανέλα με το εθνόσημο.

Θέλει ακόμα 9 γκολ σε επίπεδο εθνικών ομάδων για να πιάσει την απόλυτη κορυφή, είναι κάτι που φαντάζει τρομερά πιθανό να συμβεί και η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ θέλησε να τον συγχαρεί γι' ακόμα μια σπουδαία διάκριση στην οποία έφτασε με το ταλέντο του ο Πορτογάλος.

Congratulations to @Cristiano on a century of international goals for @SelecaoPortugal #MUFC #NationsLeague pic.twitter.com/y3kvqRi6Ki

— Manchester United (@ManUtd) September 8, 2020