Εθνική Αγγλίας: Κανονικά ο Μαγκουάιρ, πρώτη κλήση για Γκρίνγουντ και Φόντεν (pic)

Παρά την ελληνική περιπέτεια του που ακόμα δεν έχει τελειώσει, ο Χάρι Μαγκουάιρ συμπεριλήφθηκε κανονικά στην αποστολή της Εθνικής Αγγλίας για τα παιχνίδια με Ισλανδία (05/09) και Δανία (08/09) για το Nations League.

Ο αρχηγός της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ υπολογίζεται από τον ομοσπονδιακό προπονητή Γκάρεθ Σάουθγκεϊτ, ο οποίος θέλησε προφανώς να τον στηρίξει δημοσίως με αυτή την κίνηση. Ο Σάουθγκεϊτ κάλεσε και τον Ραχίμ Στέρλινγκ, ο οποίος ήταν αρνητικός σε τεστ για τον κορονοϊό στο οποίο υποβλήθηκε, εξαιτίας (και) της παρουσίας του στο πάρτι του πολλάκις Ολυμπιονίκη Γιουσέιν Μπολτ, ο οποίος ενδέχεται να είναι θετικός στον ιό Covid-19.

Παρθενική κλήση για τον 18χρονο επιθετικό της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, Μέισον Γκρίνγουντ, και του 20χρονου μέσου της Μάντσεστερ Σίτι, Φιλ Φόντεν, αλλά και του 24χρονου αμυντικού μέσου της Λιντς, Κάλβιν Φίλιπς.

Εκτός αποστολής έμειναν λόγω τραυματισμού ο αρχηγός της Λίβερπουλ, Τζόρνταν Χέντερσον, αλλά και ο αριστερός μπακ της Λέστερ, Μπεν Τσίλγουελ, ο οποίος ετοιμάζεται να υπογράψει στην Τσέλσι.

Here is your first #ThreeLions squad of the year!

Gareth Southgate has named a 24-man squad for next month’s #NationsLeague games against Iceland and Denmark.

— England (@England) August 25, 2020