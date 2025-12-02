Σύμφωνα με τα Βρετανικά μέσα, ο άνδρας συνελήφθη στο αεροδρόμιο, καθώς επρόκειτο να πετάξει εκτός χώρας, κατά τη διάρκεια του ελέγχου διαβατηρίων.

Σοκ στον κόσμο της Premier League και του αγγλικού ποδοσφαίρου προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός πρώην σταρ της λίγκας, ως υπόπτου για απόπειρα βιασμού.

Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής, που υπήρξε και μέλος της Εθνικής Αγγλίας τη δεκαετία του 2010, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ μετά από καταγγελία πρώην συντρόφου του.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των αγγλικών ΜΜΕ, ο άνδρας «πιάστηκε» την ώρα του ελέγχου διαβατηρίων, με τους ανθρώπους της ειδικής φρουράς να τον προλαβαίνουν, πριν επιβιβαστεί στην πτήση του το βράδυ της Κυριακής (30/11).

Ωστόσο, η Αστυνομία δήλωσε πως αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.

Το όλο ζήτημα προέκυψε μετά από καταγγελία του πρώην συντρόφου της σταρ πριν από αρκετές εβδομάδες, η οποία οδήγησε σε έρευνα από την αστυνομία του Έσσεξ. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τη βιάσει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.