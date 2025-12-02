Premier League: Πρώην αστέρας συνελήφθη ως ύποπτος για απόπειρα βιασμού
Σοκ στον κόσμο της Premier League και του αγγλικού ποδοσφαίρου προκαλεί η είδηση της σύλληψης ενός πρώην σταρ της λίγκας, ως υπόπτου για απόπειρα βιασμού.
Ο άλλοτε ποδοσφαιριστής, που υπήρξε και μέλος της Εθνικής Αγγλίας τη δεκαετία του 2010, συνελήφθη στο αεροδρόμιο του Στάνστεντ μετά από καταγγελία πρώην συντρόφου του.
Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ των αγγλικών ΜΜΕ, ο άνδρας «πιάστηκε» την ώρα του ελέγχου διαβατηρίων, με τους ανθρώπους της ειδικής φρουράς να τον προλαβαίνουν, πριν επιβιβαστεί στην πτήση του το βράδυ της Κυριακής (30/11).
Ωστόσο, η Αστυνομία δήλωσε πως αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση, εν αναμονή περαιτέρω ερευνών.
Το όλο ζήτημα προέκυψε μετά από καταγγελία του πρώην συντρόφου της σταρ πριν από αρκετές εβδομάδες, η οποία οδήγησε σε έρευνα από την αστυνομία του Έσσεξ. Η ίδια ισχυρίστηκε ότι προσπάθησε να τη βιάσει κατά τη διάρκεια της σχέσης τους.
Ex-England and Premier League footballer 'is arrested at airport on suspicion of attempted rape' https://t.co/92wcxk6y3C— Daily Mail Sport (@MailSport) December 1, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.