Αποδοκιμασίες στον Ζεσούς και ξεκάθαρο μήνυμα για Ρονάλντο: «Η συνείδησή μου είναι ήρεμη»

Σε ιδιαίτερα φορτισμένο κλίμα αναχώρησε η Πορτογαλία για την αναμέτρηση με τη Δανία, με φιλάθλους να αποδοκιμάζουν τον Ζόρζε Ζεσούς μετά την αποχώρηση του Κριστιάνο Ρονάλντο. Ο ομοσπονδιακός τεχνικός δήλωσε ήρεμος.

Η κρίση που έχει ξεσπάσει στην εθνική Πορτογαλίας αποτυπώθηκε με τον πλέον χαρακτηριστικό τρόπο κατά την αναχώρηση της αποστολής από το ξενοδοχείο της στην Κοπεγχάγη. Μερίδα φιλάθλων αποδοκίμασε τον Ζόρζε Ζεσούς, λίγες ώρες πριν από τη σέντρα με τη Δανία για το Nations League, στον απόηχο της αιφνιδιαστικής αποχώρησης του Κριστιάνο Ρονάλντο.

Ο Πορτογάλος τεχνικός, πάντως, επιχείρησε να βάλει προσωρινά τέλος στη συζήτηση. Ερωτηθείς εάν θα έκανε κάτι διαφορετικά στη διαχείριση του 41χρονου αρχηγού, απάντησε κατηγορηματικά: «Αυτή τη στιγμή το θέμα έχει κλείσει».

Ο Ζεσούς ξεκαθάρισε ότι προτεραιότητά του είναι οι δύο αγώνες που έχει μπροστά της η Πορτογαλία. «Σήμερα είναι ημέρα αγώνα. Θέλω να συγκεντρωθώ στο παιχνίδι. Μετά θα πάμε στο Ντραγκάο και θα επικεντρωθούμε στη Νορβηγία. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο να μιλήσουμε», ανέφερε.

Παράλληλα, υπερασπίστηκε τους χειρισμούς του και εμφανίστηκε βέβαιος για τις αποφάσεις που πήρε. «Ήταν τρελές ημέρες. Έχω πολλά χρόνια στο ποδόσφαιρο και γνωρίζω ότι δεν έκανα τίποτα ώστε η διαδικασία να μην συνεχιστεί όπως πριν. Η συνείδησή μου είναι απολύτως ήρεμη», τόνισε.

Οι απαντήσεις για όσα συνέβησαν με τον Ρονάλντο μετατίθενται πλέον για μετά την αναμέτρηση με τη Νορβηγία. Ο Ζεσούς υποσχέθηκε ότι τότε θα μιλήσει ανοιχτά, χωρίς να αποφύγει το ζήτημα, φροντίζοντας ταυτόχρονα να υπογραμμίσει τη θέση του CR7 στην ιστορία της «Σελεσάο»: «Είναι σύμβολο και μεγάλη προσωπικότητα. Αυτό δεν αμφισβητείται».



