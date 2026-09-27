Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης της αποψινής (27/9) εκτός έδρας αναμέτρησης της Ελλάδας με τη Γερμανία για το Nations League.

Το δεύτερό της παιχνίδι σε αυτό το Nations League δίνει απόψε (27/9, Live από το Gazzetta) η Εθνική Ελλάδας, καθώς φιλοξενείται από τη Γερμανία.

Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το σπουδαίο διπλό (1-2) στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, έχει και πάλι εκτός έδρας ματς κόντρα στο πανίσχυρο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ και θέλει να φύγει από το Άουγκσμπουργκ με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.