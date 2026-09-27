Γερμανία - Ελλάδα: Η ώρα και τα κανάλια μετάδοσης του αγώνα
Το δεύτερό της παιχνίδι σε αυτό το Nations League δίνει απόψε (27/9, Live από το Gazzetta) η Εθνική Ελλάδας, καθώς φιλοξενείται από τη Γερμανία.
Η ομάδα του Ιβάν Γιοβάνοβιτς μετά το σπουδαίο διπλό (1-2) στο Βελιγράδι επί της Σερβίας, έχει και πάλι εκτός έδρας ματς κόντρα στο πανίσχυρο σύνολο του Γιούργκεν Κλοπ και θέλει να φύγει από το Άουγκσμπουργκ με το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
Ο αγώνας θα κάνει σέντρα στις 21:45 και θα μεταδοθεί τόσο από τον Alpha όσο και από το Novasports Start.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.