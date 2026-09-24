Σερβία - Ελλάδα: Ο Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ!
Η Εθνική ομάδα μπήκε υπνωτισμένη στο Μαρακανά του Βελιγραδίου και μόλις στο 4' ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε το 1-0.
Ο Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έβγαλε την μπαλιά, ο Τάντιτς έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ με αριστερό πλασέ νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0, σε φάση που αδράνησαν Βαγιαννίδης, Τσιμίκας και οι στόπερ με τον Κουρμπέλη. Όλη η αμυντική γραμμή εκτέθηκε.
Το γκολ του Ζίβκοβιτς από το Χ
🚨⚽️ GOAL! SERBIA 1-0 GREECE! 🇷🇸🔥
Andrija Živković puts Serbia ahead! 🎯
🔥 The game has started with a bang! 🍿 https://t.co/SkfboJL8lO pic.twitter.com/qf0457b2XG— MAHEE (@nafi_auwal80838) September 24, 2026
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