Σερβία - Ελλάδα: Ο Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ!

Γιώργος Σακελλαρίου
Σερβία - Ελλάδα: Ο Ζίβκοβιτς άνοιξε το σκορ!

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Ο αρχηγός του ΠΑΟΚ μόλις στο 4' έκανε το 1-0 για τη Σερβία.

Η Εθνική ομάδα μπήκε υπνωτισμένη στο Μαρακανά του Βελιγραδίου και μόλις στο 4' ο Αντρίγια Ζίβκοβιτς έκανε το 1-0.

Ο Σεργκέι Μιλίνκοβιτς-Σάβιτς έβγαλε την μπαλιά, ο Τάντιτς έκανε το γύρισμα από αριστερά και ο αρχηγός του ΠΑΟΚ με αριστερό πλασέ νίκησε τον Τζολάκη για το 1-0, σε φάση που αδράνησαν Βαγιαννίδης, Τσιμίκας και οι στόπερ με τον Κουρμπέλη. Όλη η αμυντική γραμμή εκτέθηκε.

Το γκολ του Ζίβκοβιτς από το Χ

@Photo credits: eurokinissi
     

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