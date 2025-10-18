Εθνική Ελλάδος: Τα γκρουπ δυναμικότητας και οι πιθανοί αντίπαλοί της στο Nations League
Μετά τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, η Εθνική Ελλάδας στρέφει πλέον την προσοχή της στο Nations League του 2026.
Την περασμένη σεζόν η «γαλανόλευκη» είχε μία εξαιρετική παρουσία στο θεσμό τερματίζοντας δεύτερη στον όμιλό της πίσω από την Αγγλία, την οποία μάλιστα κέρδισε στο «Γουέμπλεϊ». Επιπλέον, τον Μάρτιο, στα Play Offs της ανόδου, η Ελλάδα απέκλεισε τη Σκωτία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A, εκεί όπου βρίσκονται οι πιο υπολογίσιμες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.
Το γκρουπ της Ελλάδας
Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αγωνιστεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με Τουρκία, Τσεχία και Ουαλία, με την κλήρωση να προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026. Όσον αφορά στα υπόλοιπα γκρουπ για το Nations League, στο 1ο βρίσκονται Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία, στο 2ο Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία και Δανία, ενώ στο τρίτο οι Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία και Νορβηγία.
Η τελική κατάταξη στο Nations League θα καθορίσει και τη διαμόρφωση των γκρουπ για τα προκριματικά του EURO 2028, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, όμως, η Εθνική έχει ήδη εξασφαλίσει μία θέση στο 1ο ή 2ο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
📊 Pots for the next edition of 🏁 UEFA Nations League are already known.— Football Meets Data (@fmeetsdata) October 16, 2025
🗓️ Draw: early 2026
🏁 UNL placement will determine pots for EURO 2028 qualifiers:
Pot 1⃣: League A teams finishing 1st-3rd in each group
Pot 2⃣: League A teams finishing 4th, League B teams finishing… pic.twitter.com/EYhv58xRHF
