Δείτε τα γκρουπ δυναμικότητας για το Nations League του 2026/27 και τους πιθανούς αντιπάλους της Εθνικής στη διοργάνωση.

Μετά τον αποκλεισμό στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2026, η Εθνική Ελλάδας στρέφει πλέον την προσοχή της στο Nations League του 2026.

Την περασμένη σεζόν η «γαλανόλευκη» είχε μία εξαιρετική παρουσία στο θεσμό τερματίζοντας δεύτερη στον όμιλό της πίσω από την Αγγλία, την οποία μάλιστα κέρδισε στο «Γουέμπλεϊ». Επιπλέον, τον Μάρτιο, στα Play Offs της ανόδου, η Ελλάδα απέκλεισε τη Σκωτία στις μεταξύ τους αναμετρήσεις εξασφαλίζοντας την άνοδο στη League A, εκεί όπου βρίσκονται οι πιο υπολογίσιμες ομάδες του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Το γκρουπ της Ελλάδας

Το σύνολο του Ιβάν Γιοβάνοβιτς θα αγωνιστεί στο 4ο γκρουπ δυναμικότητας, μαζί με Τουρκία, Τσεχία και Ουαλία, με την κλήρωση να προγραμματίζεται για τις αρχές του 2026. Όσον αφορά στα υπόλοιπα γκρουπ για το Nations League, στο 1ο βρίσκονται Ισπανία, Πορτογαλία, Γαλλία και Γερμανία, στο 2ο Ιταλία, Ολλανδία, Κροατία και Δανία, ενώ στο τρίτο οι Σερβία, Βέλγιο, Αγγλία και Νορβηγία.

Η τελική κατάταξη στο Nations League θα καθορίσει και τη διαμόρφωση των γκρουπ για τα προκριματικά του EURO 2028, ανεξαρτήτως αποτελέσματος, όμως, η Εθνική έχει ήδη εξασφαλίσει μία θέση στο 1ο ή 2ο γκρουπ δυναμικότητας για τα προκριματικά της ευρωπαϊκής διοργάνωσης.